F1新加坡站迎來驚喜！格蘭菲迪X Aston Martin聯名威士忌登場
以「創新」與「挑戰極限」聞名的蘇格蘭單一麥芽威士忌格蘭菲迪（Glenfiddich），再度端出重量級跨界合作。繼2024年底於F1®拉斯維加斯大獎賽宣布與Aston Martin Formula One® Team建立全球獨家合作關係後，今年適逢2025 F1®新加坡大獎賽，正式推出兩款聯名限定酒款，讓威士忌藏家與車迷一次滿足。
率先登場的「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌 Aston Martin Formula One® Team 聯名款」，由首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）操刀，選用三種美國橡木桶熟成，宛如F1®車隊分工協作般精準調校。酒液散發楓糖與烘烤橡木的香氣，入口則融合新鮮水果沙拉的酸甜與鮮奶油般的柔和甜美，尾韻悠長綿延，展現經典又平衡的風格，全台特選菸酒專賣店與私藏酒窖限量發售。
另一款「格蘭菲迪19年單一麥芽蘇格蘭威士忌 Aston Martin Formula One® Team 聯名款」，則專為全球免稅通路打造。熟成於美國橡木、歐洲雪莉桶與Montilla葡萄酒桶，帶有葡萄乾、黑巧克力與塞維亞橙醬的層次韻味，尾韻延展木質辛香與暖調香料，將於2025年10月在昇恆昌、采盟免稅店限量上市。
格蘭菲迪表示，與Aston Martin Formula One® Team的合作，正是將威士忌工藝與賽車精神結合，透過時間、工藝與直覺的交織，為全球高端品味者帶來前所未有的感官體驗。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
