中醫師研發花草茶 攜手國立歷史博物館推跨界聯名禮盒

中醫師陳勇利創立臻品植萃公司生產一系列花草茶，中秋節推出兩款禮盒，不僅與國立歷史博物館跨界聯名名畫，另款禮盒更融入ESG環保設計，讓中秋送禮有不同選擇。

陳勇利是中國醫藥大學醫學博士，同時具有中西醫資格，目前在台中市經營中醫診所。他因為了解花草具保健功效，於是以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，在國際間接連獲得大獎，也曾獲台中市十大伴手禮殊榮。

因應中秋節，陳勇利攜手國立歷史博物館推出「冠軍養生茶禮盒」，聯名館藏名畫「萬物靜觀皆自得」，由大師常玉以東西方融合筆法呈現意境之美；禮盒內的花草茶則連續7年榮獲iTQi國際風味大獎肯定，展現藝術與生活的結合。

另外，響應環保，陳勇利也推出「金牌養生茶禮盒」，禮盒以一張瓦楞紙折疊而成，沒有釘與膠，結構卻具強度，拆開後可再利用為收納架或花盆，落實零廢棄精神，榮獲經濟部ESG環保減碳認可。

陳勇利說，該禮盒以純紙漿製作，光盒子成本就要70多元，儘管沒有用釘子或是膠黏合，仍然相當堅固實用，真正落實環保永續精神。 中醫師陳勇利攜手國立歷史博物館推出「冠軍養生茶禮盒」，聯名館藏名畫「萬物靜觀皆自得」，由大師常玉以東西方融合筆法呈現意境之美。記者余采瀅／攝影

