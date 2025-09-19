快訊

法音樂喜劇顛覆JAZZ 「ZZAJ瘋狂爵士電台」登台

中央社／ 台北19日電
法國原創音樂喜劇「ZZAJ瘋狂爵士電台」首度訪台演出，20日起一連兩天將在雲門劇場上演，將把觀眾帶入一段橫跨百年的爵士音樂旅程。雲門劇場提供／中央社
法國原創音樂喜劇「ZZAJ瘋狂爵士電台」首度訪台演出，20日起一連兩天將在雲門劇場上演，將把觀眾帶入一段橫跨百年的爵士音樂旅程。雲門劇場提供／中央社

將「JAZZ」倒寫，象徵以顛覆、反轉的方式，詮釋爵士精神，法國原創音樂喜劇「ZZAJ瘋狂爵士電台」首度訪台，兩位音樂家在錯誤橋段中即興演出，將舞台上的混亂化為笑點。

音樂家奧古斯丁．勒迪厄（Augustin Ledieu）今天在彩排記者會表示，舞台設定在1間1960年代的錄音室，節目自倒數開始便全面失控，劇情在混亂中即興開展，將爵士的即興精神與小丑哲學結合，呈現「在失敗中閃耀」的舞台精神，完成演出。

勒迪厄與馬提亞斯．羅希歐．佩渥斯特（Matthias Lauriot Prévost）兩人在2018年成立「頂尖拍檔（Duodes Cimes）」，後來與小丑表演專長的導演桑德琳．瑞蓋斯基（Sandrine Righeschi）共創「ZZAJ」。自2021年於外亞維儂藝術節（Festival OFF Avignon）首演以來，連續4年回歸藝術節演出，場場爆滿。

整場演出作品以爵士樂歷史為軸線，從藍調（Blues）、咆勃（Bebop）、放克（Funk），一路串連到當今深受爵士影響的流行音樂舞台，向杜克・艾靈頓（Duke Ellington）、艾拉・費茲潔羅（Ella Fitzgerald）、約翰・柯川（John Coltrane）等大師致敬，也穿插許多耳熟能詳的經典曲目。

憑藉熱烈迴響，「ZZAJ瘋狂爵士電台」巡演法國10餘城市，累計觀眾逾萬人，被法國爵士廣播電台TSFJAZZ推崇為必看之作；法國評論家則形容，它既是荒謬鬧劇，也是生動的爵士樂史課堂。

「ZZAJ瘋狂爵士電台」將於9月20、21日在淡水雲門劇場演出，全長80分鐘，將帶領觀眾展開1場跨越年代的爵士狂歡。

