快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

氣象署：估樺加沙接近台灣時達中颱以上

中央社／ 台北19日電

台灣附近海面上3個颱風，中央氣象署預估，只有颱風樺加沙對台灣有影響，預估近台灣時，強度達中度颱風或以上。

氣象署觀測，樺加沙下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1230公里海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，目前仍是度颱風，7級風平均暴風半徑100公里。

氣象署預測，未來樺加沙強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，接近台灣時強度將達中度颱風或以上，暴風半徑也偏大，22至24日是影響台灣天氣最明顯的時候。

氣象署說，颱風米塔今天下午已登陸中國廣東，強度將持續減弱；颱風浣熊目前在日本東南東方海面，距離台灣及日本都很遙遠，短期內對東亞陸地天氣無影響。

颱風 氣象署

延伸閱讀

颱風樺加沙將接近 台南加速丹娜絲風災屋損修繕

颱風三連發！米塔、樺加沙、浣熊接棒 玉管處籲登山者慎行

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

相關新聞

法音樂喜劇顛覆JAZZ 「ZZAJ瘋狂爵士電台」登台

將「JAZZ」倒寫，象徵以顛覆、反轉的方式，詮釋爵士精神，法國原創音樂喜劇「ZZAJ瘋狂爵士電台」首度訪台，兩位音樂家在...

旺卡重返舞台！「巧克力冒險工廠」風靡全球 音樂劇12月登台

英國作家羅德‧達爾創作的「巧克力冒險工廠」小說，自1964年出版以來風靡全球，歷年來曾被翻拍成電影，今年將以音樂劇形式於...

IKEA「集好丸」集點活動開跑！限量「肉丸造型購物袋」只送不賣

IKEA廣受卡友歡迎的限定活動「集好丸」好評升級！人氣瑞典肉丸再變身，這次肉丸化身成可愛吊飾兼購物袋，日常生活都能輕鬆賣...

中華電信公布iPhone 17首賣成績 果粉含金量果然超高

中華電信（2412）表示，19日上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 17全系列...

預防手滑傷荷包！買iPhone 17搭保險 德誼：搭購保險年增23%

全新iPhone 17系列即日起正式開賣，單機價格從29,900元起，最高甚至高達72,900元，不僅售價很「金貴」...

台南遠東香格里拉「醉月樓」金秋盛宴 獻上紅蟳與波士頓龍蝦料理

台南遠東香格里拉飯店38樓的「醉月樓」，今年秋季，主廚許忠賢以四十年廚藝功力，嚴選當令紅蟳與空運波士頓龍蝦，推出季節限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。