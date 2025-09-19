氣象署：估樺加沙接近台灣時達中颱以上

台灣附近海面上3個颱風，中央氣象署預估，只有颱風樺加沙對台灣有影響，預估近台灣時，強度達中度颱風或以上。

氣象署觀測，樺加沙下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1230公里海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，目前仍是度颱風，7級風平均暴風半徑100公里。

氣象署預測，未來樺加沙強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，接近台灣時強度將達中度颱風或以上，暴風半徑也偏大，22至24日是影響台灣天氣最明顯的時候。

氣象署說，颱風米塔今天下午已登陸中國廣東，強度將持續減弱；颱風浣熊目前在日本東南東方海面，距離台灣及日本都很遙遠，短期內對東亞陸地天氣無影響。

