旺卡重返舞台！「巧克力冒險工廠」風靡全球 音樂劇12月登台

中央社／ 台北19日電
英國作家達爾（Roald Dahl）小說代表作「巧克力冒險工廠（Charlie and the Chocolate Factory）」迄今風靡全球，曾被改編為動畫與電影等，12月將以音樂劇形式登台。華文環球藝術娛樂提供／中央社
英國作家羅德‧達爾創作的「巧克力冒險工廠」小說，自1964年出版以來風靡全球，歷年來曾被翻拍成電影，今年將以音樂劇形式於12月登台，經典角色「旺卡」也將重返舞台。

「巧克力冒險工廠」百老匯音樂劇，由百老匯國際集團（Broadway International Group）與百老匯亞洲（Broadway Asia）打造，結合3D視覺特效、魔術幻象與偶戲等，將重現觀眾耳熟能詳場景，包括巧克力河流、泡泡電梯、松鼠分選室等，讓大小觀眾走進旺卡先生的奇幻工廠。

原著作者羅德‧達爾（Roald Dahl）是英國傑出、頑皮的兒童文學作家之一，喜歡作弄筆下人物，用幽默筆調讓主角們經歷奇想冒險。除了「巧克力冒險工廠」，其著名作品還有「瑪蒂達」、「女巫」等，都是暢銷佳作。

「巧克力冒險工廠」劇情描述查理和一群孩子抽到金獎券，踏入世界上最神秘的巧克力工廠，天才製糖師威利‧旺卡帶領他們探索充滿魔法、奇蹟與無限想像的世界，但這場旅程並不只是甜蜜的享受，也蘊藏神秘挑戰。

製作團隊包括東尼獎作曲家馬克‧夏曼（Marc Shaiman）、作詞家史考特‧惠特曼（Scott Wittman）及編劇大衛‧葛雷格（David Greig），自倫敦西區首演後，2017年登上百老匯並巡演北美。這次由原版導演、東尼獎得主傑克奧布里恩（Jack O’Brien）攜手巡演導演麥特倫茲（Matt Lenz），為亞洲觀眾量身打造。

百老匯國際集團總裁暨製作人馬克‧羅素（Marc Routh）表示，這次製作重新詮釋羅德‧達爾筆下懷抱希望與純真的冒險旅程，「歡迎台灣所有家庭一同見證奇蹟，感受一點點魔法，足以改變世界的感動。」

「巧克力冒險工廠」百老匯魔幻音樂劇將於12月17日到28日在台北流行音樂中心、2026年1月2日到4日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出；另也將巡演澳門、新加坡、香港、馬尼拉與首爾等地。

巧克力 音樂劇 台北流行音樂中心

