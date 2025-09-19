IKEA「集好丸」集點活動開跑！限量「肉丸造型購物袋」只送不賣
IKEA廣受卡友歡迎的限定活動「集好丸」好評升級！人氣瑞典肉丸再變身，這次肉丸化身成可愛吊飾兼購物袋，日常生活都能輕鬆賣萌「袋」著走，圓滾滾的肉丸吊飾不僅能掛包「曬娃」，還可以變身成實用的環保購物袋，輕巧便攜不佔空間；購物袋打開後，滿版的圓點印花展現活潑風格，再加上肉丸療癒的表情，IKEA肉丸粉千萬別錯過。
即日起至12月31日，宜家卡卡友本人加入IKEA LINE官方帳號並升級成為數位宜家卡會員，憑卡消費1元即累積1點，不論是家具、家飾或餐飲消費，甚至線上購物均能累積點數，滿1,000點就能帶回限量肉丸造型購物袋，集滿6,000點再加碼送出價值300元的家具家飾抵用券。贈品數量有限，送完為止，更多活動詳細資訊請見IKEA官網。
