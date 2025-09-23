喜餅選中式還西式？網友熱議Top5中西式喜餅一次看



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「熱門喜餅」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中西式喜餅有哪些。

在籌備婚禮的環節中，「挑喜餅」常常是一件甜蜜的困擾，喜餅不僅象徵著與賓客分享幸福，也代表對親友滿滿的誠意。無論是強調傳統、婚姻圓滿的中式喜餅，還是精緻又時尚的西式喜餅，都有各自的死忠支持者，一起來看看網友的熱門排行吧！

「中式大餅」圓滿甜蜜最受歡迎 「西式磅蛋糕」綿潤紮實可配餅乾

▲ 網友熱議TOP5中西式喜餅網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「熱門喜餅」的討論，可以發現在中式喜餅的討論中，「大餅」穩坐中式人氣冠軍。圓圓的大餅象徵婚姻美滿、家庭興旺，不少人表示「長輩喜歡禮俗路線，準備大餅也比較不會出錯」。

另外，有網友分享自己「超愛中式喜餅，尤其是紅豆泥內餡跟有包麻糬的餅，超好吃！」，甚至有人笑稱「還沒結婚就會買回家吃了」，可見大餅的魅力不容小覷。除了甜口味的內餡外，像「古早味肉餅」和「滷肉綠豆沙大餅」等鹹肉餡也有各自的擁護者。

在中式喜餅中，「蛋黃酥」同樣受到許多網友推薦，鹹香蛋黃配上綿密紅豆、烏豆沙，讓人一口咬下就有滿足感。「米香」，又稱「磅米芳」，以爽口不膩、帶點古早味的特色，成為長輩的心頭好。「鳳梨酥」因寓意「旺來」，送禮討喜又實用；至於「綠豆椪」則憑藉濃郁綠豆香和層層酥皮征服味蕾，也受到不少新人大力推薦。

相較於中式的厚實份量，西式喜餅則走「精緻、多樣化」路線。其中以「磅蛋糕」最受歡迎，綿潤紮實的口感搭配水果或堅果，讓人吃了意猶未盡。有網友推薦「磅蛋糕可以搭配餅乾，吃起來也比較不會膩」。不過，也有不少網友提醒「蛋糕保存期限較短，如果需要冷藏，贈送上要多留意」。

此外，「瑪德蓮」小巧可愛，口感柔軟，搭配茶或咖啡更是絕配。「達克瓦茲」則以酥脆外殼與香濃內餡為特色，是許多喜餅禮盒的必備品項，而「馬卡龍」憑藉繽紛色彩與夢幻造型，常被新人選來當作「喜餅中的顏值擔當」，不僅好吃還能用以拍照打卡，增添婚禮的浪漫氛圍。

口感濕潤的「費南雪」也受到新人青睞，其濃郁奶油香與金黃色外型，吸引了不少的甜點控。有網友表示「西式喜餅的優點就是口味多樣、選擇豐富，很適合送給年輕族群」，同時也方便分送，且體面大方。

無論是份量澎湃的中式喜餅，還是精緻浪漫的西式甜點，最重要的都是能夠傳遞新人誠摯的心意。喜餅不只是美食，更是一份幸福的象徵。祝福即將步入婚姻的新人大喜之日圓滿順利，也願收到喜餅的親友們都能享受這份滿滿的幸福滋味！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱門喜餅」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/03~2025/09/03，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

