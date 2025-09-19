中華電信公布iPhone 17首賣成績 果粉含金量果然超高
中華電信（2412）表示，19日上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 17全系列與iPhone Air，同時公布開賣首日銷售狀況。如同市場預期，果粉含金量果然很高，單價較高的iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max占比超過七成，申辦1,399元的5G資費也占最大宗。
中華電信分析，機型方面以iPhone 17 Pro為43%最受歡迎，其次，iPhone 17 Pro Max佔28%、標準款 iPhone 17則佔比為23%，而歷來最纖薄、全新推出的iPhone Air為6% ，顯示銷售初期旗艦機種仍最受果粉迴響！
依中華電信銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費占最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 17 Pro宇宙橙色256GB」、「iPhone 17 Pro 藏藍色 256GB」、「iPhone 17 Pro 銀色 256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 17 Pro系列專屬機型新色「藏藍色」、「宇宙橙色」，如預期為忠實果粉首選；iPhone Air以「天藍色」最受歡迎、iPhone 17系列則以「鼠尾草綠色」獲得果粉青睞。
