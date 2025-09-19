預防手滑傷荷包！買iPhone 17搭保險 德誼：搭購保險年增23%
全新iPhone 17系列即日起正式開賣，單機價格從29,900元起，最高甚至高達72,900元，不僅售價很「金貴」，手滑摔到手機，維修價格更不斐，正面螢幕破裂維修費至少1萬元，背面玻璃維修費近5,000元，為了保護金貴的iPhone 17，更要防止手滑傷荷包，消費者買手機，搭配手機保險的比例也逐年提升。全台最大Apple優質經銷商德誼數位預估，預約iPhone 17系列，並搭購保險方案的消費者人數，較去年成長23%。
德誼數位總經理黃麗容表示，iPhone 17全系列創下良好成績，自預約開放以來，預約iPhone 17系列並搭購保險方案的消費者人數，相較去年成長23%，相當看好今年新機的銷售潛力。感謝果粉們長期支持德誼數位的iPhone新機開賣活動，德誼數位將持續以一站式的專業服務與多元優惠，提供消費者最完整的Apple購機體驗。
德誼數位19日在台北三創門市舉辦「幸運摸彩排隊活動」，排隊前50名的消費者可享限量德誼數位磁吸小燈箱。開賣首日購買iPhone 17全系列新機的消費者，更有機會獲得限量抽獎券，將iPad Air M3、Apple Watch Series 11、AirPods 4等熱門好禮帶回家！營業前現場即湧現大批熱情民眾，排隊人潮超出三創入口。當日上午民眾除了購買新機，對於德誼數位提供的配件與保險等服務方案詢問度亦極高。
在德誼數位三創門市拔得頭籌，首位購買新機的楊先生前一晚10:00就開始排隊，順利購買到全新iPhone 17 Pro Max，並開心分享：「這是我第一次來德誼數位購機，目前的手機是使用多年的iPhone 7 Plus，因為這次升級幅度大，所以真的非常期待，特別來排隊購買。」
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言