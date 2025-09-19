台南遠東香格里拉「醉月樓」金秋盛宴 獻上紅蟳與波士頓龍蝦料理

台南遠東香格里拉飯店38樓的「醉月樓」，今年秋季，主廚許忠賢以四十年廚藝功力，嚴選當令紅蟳與空運波士頓龍蝦，推出季節限定料理，邀請饕客登高共享秋日最鮮美的饗宴。

主廚許忠賢表示：「江浙料理講究刀工、火候與醬料層次，我希望透過『紅蟳』與『波士頓龍蝦』這兩種截然不同卻同樣鮮美的食材，展現秋季的豐饒與厚實。紅蟳象徵秋蟹膏黃肥美，滋味鮮濃；龍蝦則代表國際海鮮的細膩與彈性。將在地食材與異國風味巧妙結合，不僅傳承江浙經典手法，更讓饕客在府城之巔一次品嚐到多層次的鮮美體驗。」

主廚推薦必吃料理，包含「楠西梅汁醉紅蟳」，以花雕酒溫潤浸潤肥美紅蟳，蟹膏飽滿香濃，搭配楠西梅子的酸甜與蠔油、冰糖的醇厚層次，酸中帶甜、酒香縈繞；「石鍋豬肚湯紅蟳」以熱石鍋盛裝紅蟳蟹膏濃湯，香氣撲鼻。脆彈豬肚、大白菜的清甜、鮮嫩蛤蠣與吸滿湯汁的冬粉交織出暖心滋味；「黑椒薯仔煲紅蟳」，將奶油的香滑與黑胡椒的辛香彼此映襯，包裹著紅蟳蟹膏與馬鈴薯的綿密口感，而青紅甜椒與洋蔥的清香為濃郁風味增添口感層次，帶來熱炒般的香氣魅力。

波士頓龍蝦料理同樣驚艷。「麻婆豆腐燴波龍」 川味麻婆豆腐的香、麻、辣遇上鮮甜的波士頓龍蝦，碰撞出熱烈又細膩的味覺火花。豆腐滑嫩入味，龍蝦肉鮮彈飽滿，花椒油的麻香讓風味更具驚艷；「花雕銀絲蒸波龍」主廚以花雕酒的淡雅酒香滲入鮮美龍蝦肉，搭配銀絲冬粉吸收精華湯汁，絲絲入味；「麻油山藥燒波龍」，將溫補的黑麻油與老薑片先行爆香，散發暖身氣息，山藥的清甜與波士頓龍蝦的鮮美在紹興酒的加持下融合，湯汁濃郁、肉質細膩，是秋日進補的首選。

醉月樓以「府城之巔」美名傳頌多年，此次更以秋季限定料理，以秉持江浙料理的精緻手法，結合在地食材與國際海鮮，為饕客呈現兼具視覺與味覺的高端餐飲體驗。

