快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

聯合新聞網／ 有你共創
定食8 × 胡子碰碰OHIGE no PON 聯名放膽吃海陸。圖／有你共創提供
定食8 × 胡子碰碰OHIGE no PON 聯名放膽吃海陸。圖／有你共創提供

爭鮮旗下「定食8」首度與日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，將「胡子碰碰OHIGE no PON」與秋季必嚐海膽元素結合，9月18日起一次推出5款加購聯名周邊，包括實用又可愛的造型票卡夾、絨毛保冷袋、炸蝦造型的絨毛玩具掛飾、蝦蝦午睡枕等品項。定食8 同時推出多道秋季期間限定的海膽料理，邀請粉絲一起「放膽吃海陸」！

定食8 × 胡子碰碰OHIGE no PON 推出共 5 款加價購周邊商品。圖／有你共創提供
定食8 × 胡子碰碰OHIGE no PON 推出共 5 款加價購周邊商品。圖／有你共創提供

留著鬍子、戴著橘色畫家帽的日本人氣IP「胡子碰碰OHIGE no PON」，出自有你共創數位旗下創作者金澤信之筆，在日本、台灣、泰國等地擁有超高人氣。此次受定食8邀約，特別結合秋季限定的海膽及定食8 人氣美食炸蝦，繪製全新造型的胡子碰碰，搭配好友們一起登上定食8本季菜單，同時推出5款加購聯名周邊，可愛圓潤背影的造型票卡夾、隨時可以帶出門的炸蝦造型絨毛玩具掛飾、上班族必備的蝦蝦午睡枕、保冷保溫都OK的造型絨毛保冷袋，最後還有獨家客製的可愛貼紙，9月18日起全台定食8門市單筆消費滿額即可加購帶回家！

獨家聯名炸蝦造型胡子碰碰絨毛吊飾。圖／有你共創提供
獨家聯名炸蝦造型胡子碰碰絨毛吊飾。圖／有你共創提供

今年秋季，定食8以「海膽」為主軸，推出3款期間限定的定食套餐，打造澎湃海陸料理新滋味，包含《極上海膽鰻牛飯》、《黃鑽炙牛多蜜飯》、《黃鑽金沙拌醬麵》等多款新品，呼應這次與「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，每道料理均疊上新鮮海膽、豆腐泥與魚卵，彷彿胡子碰碰的招牌橘色畫家帽，不僅視覺充滿巧思，口味更是豐富有層次。單點新品《黃鑽黑金塔》選自台中人氣伴手禮名店「法布甜」，苦甜黑巧克力塔上方加入新鮮海膽，再佐以金箔脆片，鮮濃與甘甜交織的獨特滋味等你來嚐鮮。

定食8×胡子碰碰熱烈開賣！全台30間門市還化身「胡子碰碰裝飾店」同步曝光，單筆消費滿250元即可參與加價購活動，秋天就是要到定食8享用放膽吃海陸，再把胡子碰碰獨家聯名商品帶回家！

海膽 料理 日本

延伸閱讀

觀霧人氣雲霧步道修繕 今年10月1日至明年2月13日全線封閉

Tesla 在最意想不到的市場超越 Nissan 成為日本電動車銷量冠軍

0濾鏡狀態太震撼！裘莉「超低胸禮服」簡單耍辣 50歲凍齡模樣美暈了

鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，NIGO x Levi’s x Nike Air Force 3 Low、ASICS x FACETASM GEL-KAYANO 14...最新聯名一次看

相關新聞

定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

爭鮮旗下「定食 8」首度與日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，將「胡子碰碰OHIGE no PON」與秋季必嚐海膽元素結合， 9月18日起一次推出5款加購聯名周邊，包括實用又可愛的造型票卡夾、絨毛保冷袋、炸蝦造型的絨毛玩具掛飾、蝦蝦午睡枕等品項。定食8同時推出多道秋季期間限定的海膽料理，邀請粉絲一起「放膽吃海陸」！

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

新光三越台中店發生氣爆意外後，即將在本月底重新再出發，副董事長兼總經理吳昕陽表示，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態...

真人版夜神月、L來了！柿澤勇人、小池徹平來台開唱《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會北流登場

超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇，由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L，掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供

928教師節倒數計時！送禮溫度計十大推薦

送禮要送到心坎裡！家長、學生們還在煩惱送什麼最合適？小編用大數據盤點出十大熱門教師節禮物，幫你輕鬆準備教師節禮物，傳達最真摯的感謝。

100盎司燒肉組、2公斤派對箱！6間中秋燒肉組合　A5和牛、牛小排上桌

今年中秋想要烤肉了嗎？包括乾杯、王品等品牌，中秋均應景推出大份量的烤肉禮盒，包括肉量達2公斤的派對箱，還有總重100盎司...

茶香結合石斑漁韻 屏東漁青在台推「日式石斑料理」

台灣養殖石斑魚在疫情衝擊與中國大陸禁令後，出口量一度腰斬，近年雖開拓日本市場，銷量回升，但仍難回升至疫情前水準。面對挑戰，屏東漁青洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。