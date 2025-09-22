定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

爭鮮旗下「定食8」首度與日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，將「胡子碰碰OHIGE no PON」與秋季必嚐海膽元素結合，9月18日起一次推出5款加購聯名周邊，包括實用又可愛的造型票卡夾、絨毛保冷袋、炸蝦造型的絨毛玩具掛飾、蝦蝦午睡枕等品項。定食8 同時推出多道秋季期間限定的海膽料理，邀請粉絲一起「放膽吃海陸」！

定食8 × 胡子碰碰OHIGE no PON 推出共 5 款加價購周邊商品。圖／有你共創提供

留著鬍子、戴著橘色畫家帽的日本人氣IP「胡子碰碰OHIGE no PON」，出自有你共創數位旗下創作者金澤信之筆，在日本、台灣、泰國等地擁有超高人氣。此次受定食8邀約，特別結合秋季限定的海膽及定食8 人氣美食炸蝦，繪製全新造型的胡子碰碰，搭配好友們一起登上定食8本季菜單，同時推出5款加購聯名周邊，可愛圓潤背影的造型票卡夾、隨時可以帶出門的炸蝦造型絨毛玩具掛飾、上班族必備的蝦蝦午睡枕、保冷保溫都OK的造型絨毛保冷袋，最後還有獨家客製的可愛貼紙，9月18日起全台定食8門市單筆消費滿額即可加購帶回家！

獨家聯名炸蝦造型胡子碰碰絨毛吊飾。圖／有你共創提供

今年秋季，定食8以「海膽」為主軸，推出3款期間限定的定食套餐，打造澎湃海陸料理新滋味，包含《極上海膽鰻牛飯》、《黃鑽炙牛多蜜飯》、《黃鑽金沙拌醬麵》等多款新品，呼應這次與「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，每道料理均疊上新鮮海膽、豆腐泥與魚卵，彷彿胡子碰碰的招牌橘色畫家帽，不僅視覺充滿巧思，口味更是豐富有層次。單點新品《黃鑽黑金塔》選自台中人氣伴手禮名店「法布甜」，苦甜黑巧克力塔上方加入新鮮海膽，再佐以金箔脆片，鮮濃與甘甜交織的獨特滋味等你來嚐鮮。

定食8×胡子碰碰熱烈開賣！全台30間門市還化身「胡子碰碰裝飾店」同步曝光，單筆消費滿250元即可參與加價購活動，秋天就是要到定食8享用放膽吃海陸，再把胡子碰碰獨家聯名商品帶回家！

