遠傳iPhone 17銷量開紅盤 八成果粉選月付1399、1599元資費
遠傳（4904）19日起正式開賣iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max與iPhone Air，台北資訊園區門市開賣現場湧入大批果粉提前排隊，號碼牌迅速一掃而空，開賣後銷售告捷，全台各通路買氣火熱，整體業績相較去年同期顯著成長，預期本周末將迎來交機熱潮。遠傳也宣布，即日起至10月31日止，將持續推出六大新機上市優惠，包括「百萬friDay購物金抽獎」等限時好康，看準市場需求將持續升溫。
此外，遠傳觀察，19日到遠傳申辦iPhone Air/17系列機款的用戶中，超過八成申辦遠傳心5G 1399元、1599元以上資費；以機型來看，以iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max最受消費者青睞。
遠傳指出，不少民眾在現場體驗iPhone Air後，對其輕薄設計與出色手感讚譽有加，銷售成長速度已超越預購期間的表現。而在容量上，仍舊以256G獲得最多消費者選擇，其次為512G。顏色方面，今年新色備受歡迎，「宇宙橙色」、「天藍色」及「薰衣草紫色」皆有亮眼的表現。
遠傳持續寵愛果粉，搭配iPhone Air/17系列上市，祭出超優資費方案，老客戶/VIP申辦指定方案月付1399元，iPhone 17就能0元起帶走！10月31日前申辦，再提供多項好康優惠，包含申辦599元起指定方案即可參加「加碼抽百萬friDay購物金」，有機會將最大獎10萬購物金帶回家！也推出史上超有感的舊機換新最高現折4萬，老客戶、新朋友來購機都省，此外還有「信用卡/無卡分期0利率」、「聯名卡賺8%回饋，VIP最高再折5,000元」、「指定配件組58折起」、「全方位數位服務最高3個月折扣」等重磅優惠回饋給果粉！
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言