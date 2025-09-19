快訊

遠傳iPhone 17銷量開紅盤 八成果粉選月付1399、1599元資費

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供

遠傳（4904）19日起正式開賣iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max與iPhone Air，台北資訊園區門市開賣現場湧入大批果粉提前排隊，號碼牌迅速一掃而空，開賣後銷售告捷，全台各通路買氣火熱，整體業績相較去年同期顯著成長，預期本周末將迎來交機熱潮。遠傳也宣布，即日起至10月31日止，將持續推出六大新機上市優惠，包括「百萬friDay購物金抽獎」等限時好康，看準市場需求將持續升溫。

此外，遠傳觀察，19日到遠傳申辦iPhone Air/17系列機款的用戶中，超過八成申辦遠傳心5G 1399元、1599元以上資費；以機型來看，以iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max最受消費者青睞。

遠傳指出，不少民眾在現場體驗iPhone Air後，對其輕薄設計與出色手感讚譽有加，銷售成長速度已超越預購期間的表現。而在容量上，仍舊以256G獲得最多消費者選擇，其次為512G。顏色方面，今年新色備受歡迎，「宇宙橙色」、「天藍色」及「薰衣草紫色」皆有亮眼的表現。

遠傳持續寵愛果粉，搭配iPhone Air/17系列上市，祭出超優資費方案，老客戶/VIP申辦指定方案月付1399元，iPhone 17就能0元起帶走！10月31日前申辦，再提供多項好康優惠，包含申辦599元起指定方案即可參加「加碼抽百萬friDay購物金」，有機會將最大獎10萬購物金帶回家！也推出史上超有感的舊機換新最高現折4萬，老客戶、新朋友來購機都省，此外還有「信用卡/無卡分期0利率」、「聯名卡賺8%回饋，VIP最高再折5,000元」、「指定配件組58折起」、「全方位數位服務最高3個月折扣」等重磅優惠回饋給果粉！

