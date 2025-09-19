週五上班時間擠爆！南港Lalaport這家店 Threads上熱議蹺班排隊結婚潮

今日下午LaLaport南港購物中心的一家店在Threads上突然引起一陣話題，半小時就有近萬人瀏覽，原來是在上班時間的週五下午三點多，竟然在LaLaport南港購物中心的一家店忽然大排長龍，人潮多到必須拉起紅龍來維持秩序。經網友分析，原來是一家以婚嫁珠寶為主要訴求的PROMESSA珠寶店，在「不婚不生」成為全球年輕人共同現象的時代，進一步引發話題。

據了解，這家店近期推出了限定優惠活動，因此吸引了許多準備結婚的情侶前來選購。店內可見每位銷售人員在展櫃前忙為情侶試戴，充滿熱鬧的氣氛。業者表示，現在只要預約到店消費，就有機會抽中價值新台幣25萬元的「義大利威尼斯來回機票 + 住宿 + 頂級旅拍」大獎！PROMESSA品牌除了常見的婚戒、對戒之外，還有獨特的「同心結」系列，甚至有專屬訂製服務，選擇非常豐富。 南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供 南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供

