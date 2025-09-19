快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

週五上班時間擠爆！南港Lalaport這家店 Threads上熱議蹺班排隊結婚潮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供
南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供

今日下午LaLaport南港購物中心的一家店在Threads上突然引起一陣話題，半小時就有近萬人瀏覽，原來是在上班時間的週五下午三點多，竟然在LaLaport南港購物中心的一家店忽然大排長龍，人潮多到必須拉起紅龍來維持秩序。經網友分析，原來是一家以婚嫁珠寶為主要訴求的PROMESSA珠寶店，在「不婚不生」成為全球年輕人共同現象的時代，進一步引發話題。

據了解，這家店近期推出了限定優惠活動，因此吸引了許多準備結婚的情侶前來選購。店內可見每位銷售人員在展櫃前忙為情侶試戴，充滿熱鬧的氣氛。業者表示，現在只要預約到店消費，就有機會抽中價值新台幣25萬元的「義大利威尼斯來回機票 + 住宿 + 頂級旅拍」大獎！PROMESSA品牌除了常見的婚戒、對戒之外，還有獨特的「同心結」系列，甚至有專屬訂製服務，選擇非常豐富。

南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供
南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供
南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供
南港LalaportPROMESSA珠寶店在上班時間大排長龍引起網友熱議。圖／讀者提供

情侶 珠寶

延伸閱讀

iPhone 17大陸開賣！近百人排隊、iPhone Air詢問度高

都是為了iPhone 17 ！中華電信「頭香」排隊200小時

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

瘋排隊！彰化不二坊蛋黃酥明起門市停售19天 代購價翻倍每顆百元

相關新聞

中華電信公布iPhone 17首賣成績 果粉含金量果然超高

中華電信（2412）表示，19日上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 17全系列...

預防手滑傷荷包！買iPhone 17搭保險 德誼：搭購保險年增23%

全新iPhone 17系列即日起正式開賣，單機價格從29,900元起，最高甚至高達72,900元，不僅售價很「金貴」...

台南遠東香格里拉「醉月樓」金秋盛宴 獻上紅蟳與波士頓龍蝦料理

台南遠東香格里拉飯店38樓的「醉月樓」，今年秋季，主廚許忠賢以四十年廚藝功力，嚴選當令紅蟳與空運波士頓龍蝦，推出季節限定...

遠傳iPhone 17銷量開紅盤 八成果粉選月付1399、1599元資費

遠傳（4904）19日起正式開賣iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max與iP...

週五上班時間擠爆！南港Lalaport這家店 Threads上熱議蹺班排隊結婚潮

今日下午LaLaport南港購物中心的一家店在Thread上突然引起一陣話題，半小時就有近萬人瀏覽，原來是在上班時間的週...

蘊泉庄輕旅行新選擇 港式點心吃到飽新上市

秋冬療癒度假方案全面升級，蘊泉庄推出暖心秋冬輕旅行活動，即日起至12月30日止，以多元體驗滿足不同旅客需求。活動包含三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。