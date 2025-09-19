快訊

蘊泉庄輕旅行新選擇 港式點心吃到飽新上市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
日蘊堂餐廳主打港點吃到飽，周一至周五午晚餐、周六日午餐時段供應，每人只要788元起，4人同行第4人優惠半價，5人同行第5人免費，嚴選超過50道經典粵式佳餚。蘊泉庄/提供
秋冬療癒度假方案全面升級，蘊泉庄推出暖心秋冬輕旅行活動，即日起至12月30日止，以多元體驗滿足不同旅客需求。活動包含三大亮點：日蘊堂餐廳港式點心吃到飽，每人788元起，4人同行第4人優惠半價，5人同行第5人免費；專屬客房獨享溫泉搭配小蘊補火鍋4,599元起；以及專業SPA療程優惠2,780元起。從美食、溫泉到療癒SPA，讓旅客一次享受完整度假體驗。

日蘊堂新派粵菜餐廳推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港式點心吃到飽活動，周一至周五午晚餐、周六日午餐時段供應，每人只要788元起，4人同行第4人優惠半價，5人同行第5人免費，嚴選超過50道經典粵式佳餚。從冷菜、湯品、港式炸烤點、現點現做、港點到甜品涼飲應有盡有，包括胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包等港式小點，更有招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫骨、明爐燒鴨以及奶油蟹粉焗菜膽等現點菜色。

在溫泉體驗上，蘊泉庄全館客房皆設有獨立湯池，讓您專屬享受3.5小時泡湯專案，並搭配雙人份小蘊補海陸火鍋，專案價 4,599元起。泉源取自淡水在地珍稀的黃金琥珀美人湯，水質溫潤細緻，不僅能舒緩身心、潤澤肌膚，更在房內就能品味嚴選在地海陸食材與滋養湯底。

此外，蘊泉庄 Sanatio SPA 特別規劃多項專業療程，由專業芳療師親自服務，包含柔曼身體舒壓、深層活膚臉部護理及全身深層按摩。搭配沐天澤裸湯使用，更能達到由內而外的完整放鬆。專案優惠2,780元起，深受女性旅客青睞，尤其結合湯泉與芳香精油的療程，更能展現肌膚光澤，營造猶如置身國際頂級度假村的質感氛圍。

SPA 溫泉

