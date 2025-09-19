首屆台灣國際兒少書展盛大開展 信誼「閱讀森林」成打卡熱點

第一屆「台灣國際兒少書展」於台中國際展覽館盛大登場，吸引許多親子和團體班訪進場體驗。信誼基金會以「閱讀，放大孩子的想像力」為主題，打造3米5高的「閱讀森林」主視覺，結合蔬果意象與暢銷繪本角色，許多貴賓親臨現場換上壽司裝同樂，首日班訪的孩子們更是走進展區立即驚呼連連，換上壽司扮裝，相互競豔，好不熱鬧！

信誼基金會為響應這個兒少專屬書展，呼應大會跨越城市、無界閱讀的主題，展區特別以日本微型藝術家田中達也的暢銷繪本《壽司去旅行》為靈感，設計出夢幻花椰菜森林場景。孩子們可以和三座「壽司人」立牌合影，還能穿上壽司裝扮服裝拍照留念，體驗身歷其境的趣味感。開展首日現場除了推著嬰兒車的家長，也有許多學校老師帶著整班學生來參訪，孩子們在花椰菜森林中開心穿梭，在遊戲中分享、學習。

信誼基金會董事長張杏如也南下出席開幕活動，以行動支持兒童早期閱讀的重要性與重視度，並邀請家長和教育現場攜手合作，讓閱讀成為孩子生活的一部分。周末起也安排豐富活動，包括周六上、下午專業說書人帶來的《鴨子湖故事Guji Guji》和《守規矩的才是贏家》故事時間，以及周日登場的「鬼才童話作家」林哲璋老師舞台活動《鬥陣來去寵物功夫學校練武功》，歡迎親子到場同樂（報名：https://reurl.cc/2Qyroa）。

此外，信誼204攤位展區，現場同步推出多項限定優惠，包括精選繪本、桌遊單件85折、任選5件7折優惠；暢銷榜同步推出10本68折的超值組合；暢銷繪本《麵包國王》6折特惠，以及多項組合特惠價等。滿額贈品包括「小虎過端午小方巾」、「《猜猜我有多愛你》提袋」、「壽司人扭蛋」等限量活動。首屆兒少展將展出至9月21日，每日10:00~18:00於台中國際展覽館舉行，大會安排多項免費入場優惠，包括桃園以北、高雄以南、東部及離島地區憑乘車證明入場等，請讀者千萬別錯過閱讀之旅。 信誼基金會展場是首屆台灣國際兒少書展最熱門的打卡點。圖/信誼基金會提供

