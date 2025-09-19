快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

聽新聞
0:00 / 0:00

股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
倒杯不灑的冰風暴（Blizzard），是Dairy Queen人氣招牌品項。圖／摘自Dairy Queen臉書粉絲團
倒杯不灑的冰風暴（Blizzard），是Dairy Queen人氣招牌品項。圖／摘自Dairy Queen臉書粉絲團

美國最知名冰淇淋品牌、連股神巴菲特（Warren Buffett）都熱愛的冰品「Dairy Queen冰雪皇后」，確定11月中旬將插旗台北101 B1美食街。雖然尚未正式開幕，但目前品牌施工看板已搭設完成，迅速喚起眾多台灣粉絲的青春回憶。

「Dairy Queen冰雪皇后」曾於2013年12月進駐台灣，陸續開設天母店、微風松高店、台北公館店、高雄遠百店與大魯閣草衙道店等門市，成為許多人青春歲月裡最甜蜜的記憶。不過品牌在2017年因故全面退出台灣市場，令粉絲不勝唏噓。

「Dairy Queen冰雪皇后」這次捲土重來，是台灣斯福比餐飲公司借助開展餐飲集團在台灣長期耕耘的經驗，雙方攜手共同經營，並選定台北101作為首發門市。開展餐飲集團表示，首波主打商品鎖定在最經典的倒杯不灑的冰風暴（Blizzard），以及奶昔、甜筒等人氣商品，「也有個人獨享的冰淇淋蛋糕。」

雖然台北101店首波主打商品，暫時沒有規劃台灣限定口味的冰淇淋，「但是未來並不排除。」開展餐飲集團同時指出，台北101首店將以冰淇淋相關品項為主，暫未規劃漢堡、薯條、炸雞條等速食。關於展店計畫，開展餐飲集團表示，預計將先集中火力在台北101首店，「明年上半年再進行進一步評估。」

「Dairy Queen冰雪皇后」在美國創立於1940 年，路透社報導，品牌自1998年起為股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）所有，在全球開設有7000多間店面。

Dairy Queen在美國創立於1940年。圖／摘自Dairy Queen臉書粉絲團
Dairy Queen在美國創立於1940年。圖／摘自Dairy Queen臉書粉絲團

品牌 台北101 冰淇淋

延伸閱讀

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

琅讀金句／談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

21％年報酬不是夢！只因他學會一件事：用半價買股票

孫安佐舊愛掀家醜！狄鶯氣炸喊告 七夕情人節再發聲

相關新聞

首屆台灣國際兒少書展盛大開展 信誼「閱讀森林」成打卡熱點

第一屆「台灣國際兒少書展」於台中國際展覽館盛大登場，吸引許多親子和團體班訪進場體驗。信誼基金會以「閱讀，放大孩子的想像力...

週五上班時間擠爆！南港Lalaport這家店 Threads上熱議蹺班排隊結婚潮

今日下午LaLaport南港購物中心的一家店在Thread上突然引起一陣話題，半小時就有近萬人瀏覽，原來是在上班時間的週...

蘊泉庄輕旅行新選擇 港式點心吃到飽新上市

秋冬療癒度假方案全面升級，蘊泉庄推出暖心秋冬輕旅行活動，即日起至12月30日止，以多元體驗滿足不同旅客需求。活動包含三大...

股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

美國最知名冰淇淋品牌、連股神巴菲特（Warren Buffett）都熱愛的冰品「Dairy Queen冰雪皇后」，確定1...

遠傳開賣iPhone 17遠傳看好換機潮 推升5G滲透率破五成水到渠成

遠傳（4904）19日盛大開賣iPhone 17系列新機！果粉大排長龍搶先入手，遠傳總經理井琪也現場抽出幸運果粉，送出價...

iPhone 17開賣 網路家庭第一支手機早上開賣不到半小時已送到

iPhone 17 19日上午正式開賣，買氣強強滾。PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。