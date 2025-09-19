股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

美國最知名冰淇淋品牌、連股神巴菲特（Warren Buffett）都熱愛的冰品「Dairy Queen冰雪皇后」，確定11月中旬將插旗台北101 B1美食街。雖然尚未正式開幕，但目前品牌施工看板已搭設完成，迅速喚起眾多台灣粉絲的青春回憶。

「Dairy Queen冰雪皇后」曾於2013年12月進駐台灣，陸續開設天母店、微風松高店、台北公館店、高雄遠百店與大魯閣草衙道店等門市，成為許多人青春歲月裡最甜蜜的記憶。不過品牌在2017年因故全面退出台灣市場，令粉絲不勝唏噓。

「Dairy Queen冰雪皇后」這次捲土重來，是台灣斯福比餐飲公司借助開展餐飲集團在台灣長期耕耘的經驗，雙方攜手共同經營，並選定台北101作為首發門市。開展餐飲集團表示，首波主打商品鎖定在最經典的倒杯不灑的冰風暴（Blizzard），以及奶昔、甜筒等人氣商品，「也有個人獨享的冰淇淋蛋糕。」

雖然台北101店首波主打商品，暫時沒有規劃台灣限定口味的冰淇淋，「但是未來並不排除。」開展餐飲集團同時指出，台北101首店將以冰淇淋相關品項為主，暫未規劃漢堡、薯條、炸雞條等速食。關於展店計畫，開展餐飲集團表示，預計將先集中火力在台北101首店，「明年上半年再進行進一步評估。」

「Dairy Queen冰雪皇后」在美國創立於1940 年，路透社報導，品牌自1998年起為股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）所有，在全球開設有7000多間店面。 Dairy Queen在美國創立於1940年。圖／摘自Dairy Queen臉書粉絲團

