遠傳開賣iPhone 17遠傳看好換機潮 推升5G滲透率破五成水到渠成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供

遠傳（4904）19日盛大開賣iPhone 17系列新機！果粉大排長龍搶先入手，遠傳總經理井琪也現場抽出幸運果粉，送出價值近2萬的iPad Air。井琪指出，每年新iPhone的銷量都很好．每年銷售狀況從沒讓我們失望，更看好今年帶起換機潮。

遠傳觀察，開賣初期會因為供給及客戶實際需求的狀況不一，而有部分供貨不足，但持續到貨後可望達到供需穩定，遠傳用戶換機周期大約在2.4至2.5年左右，目前使用iPhone 14的用戶仍使用Lightning 連接，正值換機潮關鍵時刻，加上iPhone 17顏色、相機設計等都和過去不同，以及iPhone Air新機型，因此看好後續買氣。

井琪也觀察，5G開台至今五年，台灣的5G滲透率在全球屬於前段班，5G覆蓋率也是傲視全球，遠傳月租型5G滲透率已經超過45%，年底可望突破五成，5G與4G進入黃金交叉，也是水到渠成，但4G、5G用戶仍各占一半，對各種用戶一視同人，遠傳也提供從低到高的5G資費，不是大家都需要吃到飽，讓消費者依照使用狀況及需求選擇。

近年電信業者也持續提升網路品質，不少國家電信業者更提出差異性服務（提供不同網路速度，類似航空公司提供頭等艙及經濟艙等不同服務）來做出市場區隔，井琪觀察， 網路技術是逐步演進，而非突然從4G切換到5G，現行網路架構是4G、5G兩個網路併行的非獨立組網（NSA），未來將進入5G獨立組網（SA），獨立組網能帶來更多客製化服務，包含透過網路切片技術，提供進階用戶專屬頻寬，隨著技術成熟，相關技術和應用將水到渠成。

不過井琪也坦言，要做頭等艙這類差異性服務現在就可以做，但台灣已經人人都在頭等艙（高速上網1,399元吃到飽），因此規劃設計的空間就被擠壓的很小，關鍵在於消費者買不買單。

井琪也認為，AI是一個新契機，預期未來將有更多應用到位，消費者對於網速和使用體驗的需求也會愈來愈高，屆時選擇5G的消費者就會增加，這都是自然水到渠成的趨勢，同時也會思考資費不盡然會是吃到飽的通用型資費。

遠傳強調，遠傳拚「價值」不拚「價格」，以加值服務吸引客戶，例如近期推出的「優雅樂活服務」，針對樂活族提供包含影音、旅遊、健康相關等加值服務，期望滿足特定族群需求。目前AI的各種應用發展快速，遠傳之後也會提供更多的AI服務給用戶。

4G 5G 遠傳 iPhone

