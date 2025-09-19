iPhone 17開賣 網路家庭第一支手機早上開賣不到半小時已送到

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
iPhone 17 19日上午正式開賣，買氣強強滾。中央社

iPhone 17 19日上午正式開賣，買氣強強滾。PChome 24h購物為全台電商唯一全系列Apple授權經銷商，19日早上8時正式現貨開賣iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17及 iPhone Air，吸引大批消費者在線搶購，搶購人流量相較去年增加超過15%，熱潮遠遠超過去年，iPhone 17系列首批現貨全數搶購一空。

隨iPhone 17系列新機開賣，也帶動周邊配件的買氣，觀察站上自開放預購後至今「iPhone保護殼貼」的銷售額較前一周成長超過2.8倍，而「MagSafe／磁吸充電配件」也有超過1.5倍的表現。

PChome旗下自有車隊「網家速配」也全力備戰，雙北都會區前兩筆iPhone 17預購訂單分別於19日上午8點24分送達台北市內湖區、上午8點39分送達新北市汐止區的顧客手上，雙北以外的區域也同樣展現驚人效率，新竹縣竹北市首筆也在上午8點27分就已到貨。

