AI 女神李珠珢站台吸睛 台哥大看好iPhone 17銷售表現創新高
台灣大哥大（3045）19日於臺北文創門市舉行iPhone 17系列首賣會，總經理林之晨及個人用戶事業商務長林東閔扮演「賽車手」，台灣大年度代言人「AI女神」李珠珢，化身最美F1「榮譽旗手」，共同宣布iPhone 17系列首賣啟動。
林之晨表示，Apple是我們關鍵策略盟友，從2021年起台灣大成為Apple Services台灣獨家合作夥伴，2023年更領先亞洲共推Apple One獨家方案，更運用5G NRCA（載波聚合）技術，憑藉100MHz黃金3.5GHz頻寬，提供用戶高速穩定連網，觀看高畫質串流影音、即時對戰等3A大作遊戲，今年更獨家推出總價值近300萬元的「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，盡享每人總價值逾20萬元的6天5夜的F1極速體驗。
林東閔表示，這次iPhone 17是加量不加價，可說是「沒有漲價，甚至還降價了」，隨著iPhone 11與iPhone 12用戶逐步進入換機周期，帶動買氣，台灣大今年開放預約首日銷量隨即突破一萬支，預計在開賣周期的銷量達二到三成的增長。
林東閔強調，iPhone 16系列用戶多為高資費和長約期用戶，選擇月租1,399元以上資費的比例已接近9成，第2季行動服務營收中5G亦貢獻66%，看好iPhone推升第4季營運動能。
林東閔表示，台灣大哥大今年到貨量最多，看好三個歷史新高，iPhone 17、Air系列手機銷售總量絕對數會最高，高階機款銷售也絕對會成長，數字系列（iPhone 17）相較往年也會絕對增長。
針對市場上對於5G資費的討論，林東閔表示，全球市場很罕見看到5G吃到飽，台灣是少數，4G吃到飽物美價廉，有不同民眾有不同需求，5G滲透率也會穩定成長至五成，隨著多元AI智慧眼鏡等產品出爐，看好的5G殺手級應用，並非應用程式，而是不同終端之間的切換，才可以更體現出5G超高速極低延遲的價值。
