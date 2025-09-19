快訊

香港茶餐廳快閃登台！美心月餅Ｘ珍煮丹3款限定飲品「只送不賣」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新品「美心寶可夢月餅禮盒」。圖/美心月餅提供
新品「美心寶可夢月餅禮盒」。圖/美心月餅提供

承襲超過半世紀、來自香港的「美心月餅」，今年在台灣首次以「港風情懷」為靈感復刻場景，打造限定快閃店「美心月餅・霓虹茶月」，即日起至9/28於台北SOGO忠孝館一樓戶外前庭登場。

快閃店現場除了販售蛋黃蓮蓉、蛋黃白蓮蓉、流心奶黃等美心經典月餅口味，今年還推出限量驚喜版「美心寶可夢月餅禮盒」。同時，也與台灣手搖飲代表品牌珍煮丹攜手為經典月餅搭配創意特飲。活動期間，珍煮丹將推出「只送不賣」三款限定飲品：港式黑糖粉粿凍檸茶、港式奶茶・黑糖海鹽奶蓋，以及港式鴛鴦布蕾。

以「香港製造」為根基，美心月餅自1987年推出首款「雙黃蓮蓉月餅」以來，始終以嚴謹工藝與嚴選食材著稱，多年來穩居香港月餅市場銷售冠軍，並多次榮獲國際Monde Selection品質獎項，奠定「香港第一月餅品牌」的地位。今年美心月餅將經典港風情懷帶進台北街頭，快閃店設計靈感源自港片黃金年代的茶餐廳，運用霓虹招牌、復古花磚與懷舊陳設，營造濃厚老香港靈魂的獨有場景，走入其中，宛如置身香港黃金年代，茶香與旋律交織成記憶中一幅幅熟悉的景象。

同時，美心月餅首次與台灣手搖飲品牌珍煮丹聯手翻玩兩地飲食文化，凡於台北遠東SOGO忠孝館美心月餅實體門市購買任兩盒商品，即可憑券兌換「只送不賣」的三款獨家限定飲品，送完為止。

此外，美心今年也特別推出三款話題新品—「美心流心紫薯甘藷月餅」、限量版「美心寶可夢月餅禮盒」，以及兩款經典組成的「美心明月雙輝月餅」。

充滿香港茶餐廳復古風情的快閃店。圖/美心月餅提供
充滿香港茶餐廳復古風情的快閃店。圖/美心月餅提供
美心與珍珠丹聯名飲品、免費兌換。圖/美心月餅提供
美心與珍珠丹聯名飲品、免費兌換。圖/美心月餅提供
美心經典的流心奶黃月餅。圖/美心月餅提供
美心經典的流心奶黃月餅。圖/美心月餅提供

月餅 香港 快閃

