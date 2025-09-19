頭香排隊超過30小時！台灣大開賣iPhone 17系列 李珠珢加持抽獎

台灣大哥大今天（9月19日）上午於臺北文創門市舉行iPhone 17系列首賣會，除豪寵果粉電信獨家送總價值300萬元「F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，首賣會現場更精心打造充滿賽車元素的F1主題氛圍，重現起跑格、衝線龍門、頒獎台等經典場景，總經理林之晨及個人用戶事業商務長林東閔扮演「賽車手」，台灣大年度代言人「AI女神」李珠珢，化身最美F1「榮譽旗手」，共同宣布iPhone 17系列首賣啟動。李珠珢體恤「頭香果粉」連夜排隊，特別加碼送出親筆簽名的「李珠珢專屬行動電源」，更與總經理林之晨親手幫忙抽出排隊好禮，最後幸運抱回總價值近2萬7千元大禮，讓頭香直呼「我把一輩子的運氣都交給珠珢！」

首賣會現場吸引大批果粉排隊，來自台中的黃先生蟬聯3年頭香，9月17日晚間10點就到臺北文創門市報到。平時習慣用iPhone記錄騎車影片的他，對iPhone 17系列的攝影功能升級特別期待，相信能更細緻地捕捉騎車的速度感，因此今年選擇申辦iPhone 17 Pro宇宙橙色（512GB），更表示「這是台灣大橘，非常大橘（吉）大利！」現場更獨享4次抽獎機會，不僅抽到共6,800元mo幣，總經理林之晨更現場加碼，再多送一組iPad Air（價值19,900元）。台灣大今年提供超過13萬元的排隊禮，前20名申辦iPhone 17的果粉人人有獎，除每人都可獲得Taiwan Duck公仔一支，更有機會抱走超過5萬元的「Apple大禮包」、Apple iPad Pro 11吋、Apple Watch S11、李珠珢專屬行動電源10,000mAh及1,700元mo幣等好禮。

11月30日前於台灣大申辦iPhone 17全系列機款及iPhone Air，搭配5G月租1,399元（含）以上專案的用戶，並上網登記即可參加「F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」抽獎，符合資格者更有最高達6次的抽獎機會，共7組名額，1人中獎者可2人同行，共14位果粉於明年3月底前飛往鈴鹿賽道，盡享每人總價值超過20萬元的6天5夜F1極速之旅，獨享5大體驗，包括「Inside F1」貴賓活動、「Pit Lane」維修區參觀、繞行「鈴鹿賽道」、「冠軍獎盃合影」，以及坐在秒殺席位「V2主看台」觀賽，並加碼走訪名古屋城、穴山城與熱田神宮等知名景點。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，這次iPhone 17是加量不加價，可說是「沒有漲價，甚至還降價了」，如256GB的容量翻倍卻維持上代128GB的價格，並搭載3奈米A19、A19 Pro晶片與1,800萬畫素Center Stage前鏡頭，為即將支援繁體中文的Apple Intelligence奠定強大AI運算基礎。此外，隨著iPhone 11與iPhone 12用戶逐步進入換機週期，帶動買氣，台灣大今年開放預約首日銷量隨即突破一萬支，預計在開賣周期的銷量達2～3成的增長。台灣大iPhone 16系列用戶多為高資費和長約期用戶，選擇月租1,399元以上資費的比例已接近9成，第二季行動服務營收中 5G亦貢獻66%，看好iPhone推升第四季營運動能。

申辦台灣大iPhone 17系列資費方案，月租1,399元、約期48個月，舊換新加碼折價2,000元，VIP折價最高5,000元，iPhone 17（256GB）最低可0元入手。台灣大VIP用戶購機專案價最高折5,000元，老客戶續約指定專案限時升級「我的VIP」，老客戶月租費升轉續約還可獲最高1,500元mo幣回饋。同時，台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，舊換新最高折抵35,500元；若是搭配5G指定專案，5年以上老客戶購機享萬元免預繳。即日起至11月30日新申辦、攜碼或續約指定1,399元（含）以上專案並搭配iPhone 17系列及iPhone Air，用戶皆可參加抽獎，VIP、老客戶或申辦指定專案者最高享有6次抽獎機會。

myfone網路門市再加碼優惠，即日起至9月30日於網路門市購買iPhone 17系列新機即可抽iPad Air 及愛瘋大禮包，搭配指定門號專案，最高享5,300元以上mo幣與電子禮券。同一期間預約Apple Watch S11／SE 3／Ultra 3，最高送3,800元以上電子禮券。上述預約活動，凡搭配指定5G手機專案即獨家加贈Taiwan Duck限量版公仔，並可參加iPad Air M3抽獎。

台灣大年度代言人「AI女神」李珠珢將於11月29日在台北舉辦限量350席的《大可同樂．李珠珢粉絲見面會》。即日起至10月31日申辦台灣大5G月租1,899元（含）以上指定專案，並於11月2日前至官網完成登錄，即可免抽獎直接獲得入場資格，成為200位幸運參與者之一，名額採「先登錄先保留」原則，額滿即止；申辦1,599元指定專案的用戶，則可登錄獲得限量150個名額之抽獎資格，並由台灣大於官網公布中獎名單。

myfone網路門市推出iPhone 17系列空機購機優惠，9月19日至9月30日最高可享約14%回饋。以單筆消費3萬元為例，參加舊換新方案可獲最高950元myfone電子禮券，指定信用卡購機並完成登記再送800元，加上分期回饋滿額登錄送750元刷卡金，以及myfone網路門市9月消費滿額登記活動最高回饋1,800元 myfone電子禮券，五項回饋合計達4,300元，折算約14%回饋率。

Apple Watch S11／Ultra 3／SE 3系列則於9月19日至9月30日提供新品購機優惠，用戶同樣享有約15%回饋。以單筆消費12,000元為例，可參加myfone網路門市9月消費滿額登記活動獲得1,800元電子禮券，若指定信用卡單筆滿2.5萬元完成登記可再獲800元電子禮券，分期回饋滿額登錄再送500元刷卡金，合計最高回饋3,100元，相當於15%回饋率。而Apple Watch SE 3以親民入門定位，搭配台灣大「Apple Watch 獨立門號」服務，讓家中的孩子與長輩即使沒有iPhone也能體驗Apple Watch，成為兒童手錶用戶的理想選擇。

果粉購機同時也能搭配Apple裝置，9月底前至台灣大直營門市購買iPhone 17系列新機，加購原廠穿戴最高可享1,000元折抵優惠，包括任一款AirPods現折500元，以及Apple Watch折抵最高1,000 元。

於台灣大哥大購買iPhone 17及Apple Watch S11／SE 3／Ultra 3新機，可同時申辦「新復原者預繳保險專案」（預繳6、12或24 個月），除合約期間涵蓋手機意外毀損、竊盜盜用等風險外，iPhone 17用戶最高可獲1,800元電信帳單回饋，Apple Watch 用戶則享900元回饋，並加贈「一年個人資安保障」，涵蓋社交詐騙財務損失與身份盜用費用等項目，為新機提供更全面的守護。

