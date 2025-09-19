道奇隊主場舉辦星宇日 開場播放台灣溫度形象影片

睽違一年，星宇航空再度於道奇球場舉辦「星宇日」。本場比賽為本季道奇隊主場的倒數幾場賽事，對戰費城費城人隊，堪稱國聯季後賽前哨戰。為迎接這場焦點對決，星宇航空特別邀請全球知名的Snoopy擔任開球嘉賓。當天從球場攤位、LED 跑馬燈到場中抽獎活動，處處可見星宇航空元素，開場播放最新台灣溫度形象影片，邀請全球旅人到台灣感受獨有的台灣溫度。

延續今年PEANUTS主題航班合作，星宇航空邀請Snoopy擔任星宇日開球嘉賓，為道奇隊投出象徵勝利的一球。今年的主題航班以Snoopy is Shooting for the Stars為理念，為喜愛幻想的Snoopy，設下更高更遠的目標及夢想，戴上太空人頭盔、躍入星河，帶領粉絲一同勇敢追夢。

歡慶星宇日，場外設有星宇攤位，由兩名空服員與工作人員與球迷互動，有獨家周邊商品；場內則抽出兩名幸運球迷，分別獲得洛杉磯、加州安大略-亞洲商務艙及豪華經濟艙雙人來回機票各一組。

星宇航空表示，今年是成為道奇隊官方航空夥伴的第三年，雙方持續緊密合作，每年舉辦星宇日，讓當地球迷近距離體驗星宇航空創新且追求高品質的態度。此次特別邀請Snoopy擔任開球嘉賓，更希望透過這個家喻戶曉的角色，吸引更多旅客搭乘星宇航空造訪亞洲。

星宇航空台北-洛杉磯、台北-安大略航線1周共14班飛航，於洛杉磯及加州安大略出發航班獨家提供道奇隊聯名備品，包括紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等；而自台北出發航班，至今年底則是提供Snoopy聯名備品，以宇宙藍及星光金為主要色調，共10多項備品設計，可愛風格結合探險精神，登機證有4個款式。

洛杉磯及加州安大略航線由新世代客機A350-900執飛，4艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙。明年1月15日更將開闢台北-鳳凰城航線。

