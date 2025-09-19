iPhone 17正式開賣！7-ELEVEN 線上線下通路同步啟動

蘋果迷最期待的年度盛事iPhone 17新機19日正式開賣！統一超（2912）7-ELEVEN憑藉全台超過7,100家門市據點優勢，整合ibon及線上電商7-ELEVEN i預購、i划算平台，再加上獨有的uniopen會員生活圈，打造「多平台」、「多情境」、「會員高回饋」的便利購機體驗，讓消費者走進門市操作ibon、或打開OPENPOINT APP進入「7-ELEVEN i預購」、「i划算」平台，無論線上線下都能輕鬆入手最新款iPhone 17，並享受最即時的取貨服務與多元支付選擇。

7-ELEVEN看好iPhone 17新機開賣帶動搶購熱潮，即日起至10月31日止，至全台7-ELEVEN門市的ibon機台皆可預購iPhone 17新機；此外，於「7-ELEVEN i預購」、「i划算」指定賣場下單iPhone 17即可享2% OPENPOINT點數回饋，搭配uniopen聯名卡線上付款再享7%回饋（回饋上限依活動網頁及信用卡公告為準），uniopen PRIMA訂閱制會員再享獨家加碼，已於9/16(二)前領券者並完成購機指定任務還可額外獲得711點，合計最高可回饋達2,711點OPENPOINT，購機同時累點更超值。

瞄準果粉龐大周邊商機，7-ELEVEN精心打造限量門市快閃購活動，自9月25日下午3點起，uniopen會員可至全台門市搶購iPhone17全新周邊，包括通過美國軍規測試認證的「冰鑽磁吸支架手機殼」、「冰霧磁吸減壓手機殼」，或是支援磁吸無線充電功能的SKINARMA、UNIQ Combat等多款品牌手機殼，以及實用型的寬幅減壓「多功能雙扣手機背帶」、高達5000mAh的行動電源、磁吸收納編織線等周邊，消費不限金額、最低只需加價購349元即可帶回數量有限的iPhone17精品配件，要買要快！

7-ELEVEN不僅帶來iPhone 17獨家高回饋購機方案，亦針對日常用戶推出電信資費優惠，即日起至9月30日止，至全台7-ELEVEN門市申辦「ibon mobile月租型門號」亦享限時好康，申辦月租型377贈100元購物金、月租型477贈200元購物金，購物金將於2025年10月17日以簡訊方式發送，使用期限至2025年10月30日止。

