快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

家樂福超市士林華聲店開幕 打造全新複合超市概念店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福超市士林華聲店開幕，打造全新複合超市概念店。家樂福／提供
家樂福超市士林華聲店開幕，打造全新複合超市概念店。家樂福／提供

家樂福超市士林華聲店於19日開幕，家樂福超市士林華聲店位處士林區華聲街、華聲公園以北，在華榮市場公辦都更案社會住宅大樓內，營業面積約1900平方公尺，定位為「全新複合概念店」，設有多席內用座位，民眾可在此「饗樂食光」，享用「代煮微料理」熱食，啜飲一杯香醇暖心的inLove Café以及品嘗樂淇淋等享受輕盈好食光。

店長林俊益表示，士林華聲店以複合式服務打造全新超市體驗，讓超市不只是超市，更是大家的食堂、咖啡館與社區休憩好所在、好厝邊。

家樂福超市士林華聲店營業時間為24小時，方便服務周遭居民購物。以鄰近新光醫院之地利，擴大「成人保健」商品專區，設有鮮花/植栽專區，並推出「果然心意」自組禮盒之服務。賣場空間規劃，以專區方式集中陳列商品，同時設有「大創專區」、「迪卡儂專區」等，寬敞便利的動線設計與「店中有店、區中有區」的形態，讓超市店成為多元購物場域，增添消費者購物樂趣。此外士林華聲店是台北市第一家100%提供非籠飼雞蛋與非籠飼裸蛋販售的超市，可吃多少買多少，自由選購所需數量，不只守護母雞福利，更減少廢棄物，為地球盡一份心力。

家樂福超市士林華聲店今由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、士林華聲店店長林俊益以及台北市市場處專門委員何相慶，福佳里里長許木春等各界嘉賓共同參與剪綵下，正式宣佈開幕。

為慶祝士林華聲店開幕，同時結合士林雨聲店、士林華齡店、量販天母店3店同慶購物優惠價：華聲店開幕當天麝香葡萄每盒333元、家樂福抽取式衛生紙每袋239元；消費滿額即贈限量100個折疊購物袋；開幕限定福袋99元加價購；InLove Café全品項、冷藏澳洲穀飼肩胛肋眼牛排、油膏、衛生紙等買一送一。同時，會員限定好禮、限時瘋狂價等多項開幕優惠同步登場。開幕期間消費滿額贈限量折疊購物袋；單筆消費滿299元送科學小飛俠造型筆或鳳凰號收納盒。同時家樂福正式加入「uniopen 會員生活圈」，購買指定商品享10倍送OPENPOINT點數，邀請民眾一同共享超市開幕的熱鬧與好康。

商品 消費 家樂福

延伸閱讀

插旗大巨蛋！士林30年「鵝肉川台菜」二代接手 芋頭米粉午餐無限續、隱藏版料理要先預訂

家樂福宣布加入 OPENPOINT 生態圈 會員消費全面累積點數

家樂福正式加入OPENPOINT！這天起點數全改制7-11、星巴克都能折抵

統一併購家樂福超市 嘉市家樂福北門店22日熄燈掀搶購人潮

相關新聞

頭香排隊超過30小時！台灣大開賣iPhone 17系列 李珠珢加持抽獎

台灣大哥大今天（9月19日）上午於臺北文創門市舉行iPhone 17系列首賣會，除豪寵果粉電信獨家送總價值300萬元「F...

道奇隊主場舉辦星宇日 開場播放台灣溫度形象影片

睽違一年，星宇航空再度於道奇球場舉辦「星宇日」。本場比賽為本季道奇隊主場的倒數幾場賽事，對戰費城費城人隊，堪稱國聯季後賽...

iPhone 17正式開賣！7-ELEVEN 線上線下通路同步啟動

蘋果迷最期待的年度盛事iPhone 17新機19日正式開賣！統一超（2912）7-ELEVEN憑藉全台超過7,100家門...

家樂福超市士林華聲店開幕 打造全新複合超市概念店

家樂福超市士林華聲店於19日開幕，家樂福超市士林華聲店位處士林區華聲街、華聲公園以北，在華榮市場公辦都更案社會住宅大樓內...

燦坤開賣 iPhone 17 系列 優惠與服務齊發搶攻果粉商機

國內3C通路商燦坤（2430）表示，繼上週線上預購秒殺完售後，為滿足廣大果粉的熱切期待，19日全台104家燦坤Apple...

遠傳盛大開賣iPhone 17系列！首賣會現場送出3台iPad Air

遠傳電信今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。