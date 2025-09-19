家樂福超市士林華聲店開幕 打造全新複合超市概念店

家樂福超市士林華聲店於19日開幕，家樂福超市士林華聲店位處士林區華聲街、華聲公園以北，在華榮市場公辦都更案社會住宅大樓內，營業面積約1900平方公尺，定位為「全新複合概念店」，設有多席內用座位，民眾可在此「饗樂食光」，享用「代煮微料理」熱食，啜飲一杯香醇暖心的inLove Café以及品嘗樂淇淋等享受輕盈好食光。

店長林俊益表示，士林華聲店以複合式服務打造全新超市體驗，讓超市不只是超市，更是大家的食堂、咖啡館與社區休憩好所在、好厝邊。

家樂福超市士林華聲店營業時間為24小時，方便服務周遭居民購物。以鄰近新光醫院之地利，擴大「成人保健」商品專區，設有鮮花/植栽專區，並推出「果然心意」自組禮盒之服務。賣場空間規劃，以專區方式集中陳列商品，同時設有「大創專區」、「迪卡儂專區」等，寬敞便利的動線設計與「店中有店、區中有區」的形態，讓超市店成為多元購物場域，增添消費者購物樂趣。此外士林華聲店是台北市第一家100%提供非籠飼雞蛋與非籠飼裸蛋販售的超市，可吃多少買多少，自由選購所需數量，不只守護母雞福利，更減少廢棄物，為地球盡一份心力。

家樂福超市士林華聲店今由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、士林華聲店店長林俊益以及台北市市場處專門委員何相慶，福佳里里長許木春等各界嘉賓共同參與剪綵下，正式宣佈開幕。

為慶祝士林華聲店開幕，同時結合士林雨聲店、士林華齡店、量販天母店3店同慶購物優惠價：華聲店開幕當天麝香葡萄每盒333元、家樂福抽取式衛生紙每袋239元；消費滿額即贈限量100個折疊購物袋；開幕限定福袋99元加價購；InLove Café全品項、冷藏澳洲穀飼肩胛肋眼牛排、油膏、衛生紙等買一送一。同時，會員限定好禮、限時瘋狂價等多項開幕優惠同步登場。開幕期間消費滿額贈限量折疊購物袋；單筆消費滿299元送科學小飛俠造型筆或鳳凰號收納盒。同時家樂福正式加入「uniopen 會員生活圈」，購買指定商品享10倍送OPENPOINT點數，邀請民眾一同共享超市開幕的熱鬧與好康。

