燦坤開賣 iPhone 17 系列 優惠與服務齊發搶攻果粉商機

國內3C通路商燦坤（2430）表示，繼上週線上預購秒殺完售後，為滿足廣大果粉的熱切期待，19日全台104家燦坤Apple Shop門市於上午11點同步開賣 iPhone 17 系列、iPhone Air 新機、Apple Watch Series 11、SE 3、以及 Ultra 3 等全新蘋果商品。

燦坤日前開放線上預購 Apple Watch 指定款與 iPhone 17 系列、iPhone Air 新機，短短三分鐘內即宣告完售，顯見今年蘋果新品人氣爆棚。

為此，燦坤特別在開賣日當天推出實體門市現貨供應，讓上週沒搶到預購的消費者也能在第一時間入手新機。每人每卡限購兩台，預計將再度掀起搶購熱潮。

除了現貨開賣，燦坤更提供一系列獨家購機優惠，讓消費者買得更划算。包括消費滿萬可累計贈送限量200元指定配件金、舊換新估價加碼最高回饋20%，以及指定銀行刷卡單筆滿額現折優惠，同時也提供百大品牌指定配件全面9折起的優惠。

此外，燦坤也提供 「蘋安無憂轉資料服務」、JustCare行動保險、AppleCare+、以及會員分期等多元服務，讓消費者從購機到使用都能享有完整保障。

燦坤表示，身為國內擁有最多 Apple 專櫃的通路，本次開賣除了強調現貨供應，更提供貼心的一對一「尊榮交機服務」與「蘋安無憂轉資料服務」。

此外，讓成功預購的消費者能在取貨時，由專人協助完成新機設定與資料轉移，確保無縫接軌，提供消費者頂級的購物體驗，也將持續提供最完整的蘋果產品與服務，滿足廣大果粉的需求。 9月19日起，燦坤Apple shop買iPhone 17系列與iPhone Air新機，刷台新燦坤聯名卡單筆滿2.7萬，限量最高現折1,400元。燦坤提供

