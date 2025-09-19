遠傳盛大開賣iPhone 17系列！首賣會現場送出3台iPad Air

遠傳電信今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max以及最新Apple Watch等商品，並於遠傳台北資訊園區門市（三創生活園區）舉辦iPhone 17系列新機開賣活動，不僅有遠傳忠實老客戶提前到場支持，大批果粉也來共襄盛舉。遠傳總經理井琪親臨現場與果粉同樂，並驚喜抽出3位iPad Air幸運得主。

遠傳三創門市今天祭出多重超值禮遇，包含前50名早鳥排隊禮4,000元手機折扣、舊機換新最高現折4萬元等豪華優惠。遠傳台中逢甲福星門市及高雄林森門市今天上午9點同步開賣，各提供前10名申辦優惠名額，同享4,000元申辦新機折抵優惠。

遠傳總經理井琪提早抵達現場與排隊果粉互動，在抽出3位幸運得主後，敲鑼宣布iPhone 17系列開賣，並親自陪同幸運果粉及忠實老客戶步入門市。井琪表示，感謝廣大熱情果粉的支持，今年iPhone新機帶來全新外型，且在效能、電力續航、相機與攝影等功能都有顯著升級，遠傳也搶先推出多元資費滿足各種市場需求，遠傳用戶可享有個人平均最大頻寬、AI攔截詐騙電話與簡訊、全面升級的遠傳心生活APP，能充分發揮iPhone新機效能，體驗全方位的數位生活。

今日在遠傳三創門市前50位消費者，只要搭配月付999元以上指定5G方案，不論新申辦、攜碼、續約，皆可享有專案價之外再折4,000元，遠傳更於現場加碼抽出3名幸運用戶贈送iPad Air（市價19,900元），等同於現賺總價超過2萬元的優惠。另外，VIP用戶只要今日於遠傳三創門市續約指定1,399元以上資費，搭配iPhone Air或iPhone 17系列，即可加贈市價2,490元限量的「Energea旅行滿電禮盒組」。

此外，遠傳推出「百萬friDay購物金」抽獎活動，即日起至10月31日不論在實體門市或是網路門市新申辦、攜碼或續約iPhone 17系列或iPhone Air，搭配遠傳心5G月付599元以上資費，不僅能以專案價最低0元起入手新機，還可參加百萬friDay購物金抽獎，最大獎項為10萬元friDay購物金。

即日起搭配遠傳心5G指定方案購機，用戶可同步享有多項數位好禮，包括遠傳friDay影音免費觀賞2個月、Spotify Premium 首次訂閱前3個月免費、防駭心守護服務前3個月免費、9月30日前登錄限量iCloud+50GB 3個月折抵金，以及來電答鈴3個月免費等多元加值體驗。

除此之外，遠傳更貼心提供行動裝置險，每月379元起即可投保，為新機使用多添一層保障，讓消費者更安心，以及「舊換新最高現折40,000元」、「信用卡/無卡分期0利率」、「遠傳friDay聯名卡最高8%回饋」、「指定配件組58折起」等豐富開賣優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。 遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）上午舉辦iPhone 17系列新機開賣會，吸引遠傳忠實老客戶提前排隊、大批果粉共襄盛舉。圖／遠傳電信提供 遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）上午舉辦iPhone 17系列新機開賣會，遠傳總經理井琪（右3）更驚喜抽出3位iPad Air幸運得主。圖／遠傳電信提供 遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供 遠傳總經理井琪（右）感謝忠實老客戶蔡先生提前排隊，特別贈送他一副AirPods Max。圖／遠傳電信提供

