快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳盛大開賣iPhone 17系列！首賣會現場送出3台iPad Air

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）祭出多重超值禮遇，包含前50名早鳥排隊禮4,000元手機折扣、舊機換新最高現折4萬元等豪華優惠。圖／遠傳電信提供
遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）祭出多重超值禮遇，包含前50名早鳥排隊禮4,000元手機折扣、舊機換新最高現折4萬元等豪華優惠。圖／遠傳電信提供

遠傳電信今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max以及最新Apple Watch等商品，並於遠傳台北資訊園區門市（三創生活園區）舉辦iPhone 17系列新機開賣活動，不僅有遠傳忠實老客戶提前到場支持，大批果粉也來共襄盛舉。遠傳總經理井琪親臨現場與果粉同樂，並驚喜抽出3位iPad Air幸運得主。

遠傳三創門市今天祭出多重超值禮遇，包含前50名早鳥排隊禮4,000元手機折扣、舊機換新最高現折4萬元等豪華優惠。遠傳台中逢甲福星門市及高雄林森門市今天上午9點同步開賣，各提供前10名申辦優惠名額，同享4,000元申辦新機折抵優惠。

遠傳總經理井琪提早抵達現場與排隊果粉互動，在抽出3位幸運得主後，敲鑼宣布iPhone 17系列開賣，並親自陪同幸運果粉及忠實老客戶步入門市。井琪表示，感謝廣大熱情果粉的支持，今年iPhone新機帶來全新外型，且在效能、電力續航、相機與攝影等功能都有顯著升級，遠傳也搶先推出多元資費滿足各種市場需求，遠傳用戶可享有個人平均最大頻寬、AI攔截詐騙電話與簡訊、全面升級的遠傳心生活APP，能充分發揮iPhone新機效能，體驗全方位的數位生活。

今日在遠傳三創門市前50位消費者，只要搭配月付999元以上指定5G方案，不論新申辦、攜碼、續約，皆可享有專案價之外再折4,000元，遠傳更於現場加碼抽出3名幸運用戶贈送iPad Air（市價19,900元），等同於現賺總價超過2萬元的優惠。另外，VIP用戶只要今日於遠傳三創門市續約指定1,399元以上資費，搭配iPhone Air或iPhone 17系列，即可加贈市價2,490元限量的「Energea旅行滿電禮盒組」。

此外，遠傳推出「百萬friDay購物金」抽獎活動，即日起至10月31日不論在實體門市或是網路門市新申辦、攜碼或續約iPhone 17系列或iPhone Air，搭配遠傳心5G月付599元以上資費，不僅能以專案價最低0元起入手新機，還可參加百萬friDay購物金抽獎，最大獎項為10萬元friDay購物金。

即日起搭配遠傳心5G指定方案購機，用戶可同步享有多項數位好禮，包括遠傳friDay影音免費觀賞2個月、Spotify Premium 首次訂閱前3個月免費、防駭心守護服務前3個月免費、9月30日前登錄限量iCloud+50GB 3個月折抵金，以及來電答鈴3個月免費等多元加值體驗。

除此之外，遠傳更貼心提供行動裝置險，每月379元起即可投保，為新機使用多添一層保障，讓消費者更安心，以及「舊換新最高現折40,000元」、「信用卡/無卡分期0利率」、「遠傳friDay聯名卡最高8%回饋」、「指定配件組58折起」等豐富開賣優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）上午舉辦iPhone 17系列新機開賣會，吸引遠傳忠實老客戶提前排隊、大批果粉共襄盛舉。圖／遠傳電信提供
遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）上午舉辦iPhone 17系列新機開賣會，吸引遠傳忠實老客戶提前排隊、大批果粉共襄盛舉。圖／遠傳電信提供
遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）上午舉辦iPhone 17系列新機開賣會，遠傳總經理井琪（右3）更驚喜抽出3位iPad Air幸運得主。圖／遠傳電信提供
遠傳台北資訊園區門市今天（9月19日）上午舉辦iPhone 17系列新機開賣會，遠傳總經理井琪（右3）更驚喜抽出3位iPad Air幸運得主。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，並祭出6大好康回饋果粉。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪（右）感謝忠實老客戶蔡先生提前排隊，特別贈送他一副AirPods Max。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪（右）感謝忠實老客戶蔡先生提前排隊，特別贈送他一副AirPods Max。圖／遠傳電信提供

iPhone Air iPhone 17 Pro

延伸閱讀

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

都是為了iPhone 17 ！中華電信「頭香」排隊200小時

折疊機傳在台試產 蘋鏈樂

iPhone 17系列4款新機該怎麼挑？還在猶豫的人下手前先看這篇

相關新聞

頭香排隊超過30小時！台灣大開賣iPhone 17系列 李珠珢加持抽獎

台灣大哥大今天（9月19日）上午於臺北文創門市舉行iPhone 17系列首賣會，除豪寵果粉電信獨家送總價值300萬元「F...

道奇隊主場舉辦星宇日 開場播放台灣溫度形象影片

睽違一年，星宇航空再度於道奇球場舉辦「星宇日」。本場比賽為本季道奇隊主場的倒數幾場賽事，對戰費城費城人隊，堪稱國聯季後賽...

iPhone 17正式開賣！7-ELEVEN 線上線下通路同步啟動

蘋果迷最期待的年度盛事iPhone 17新機19日正式開賣！統一超（2912）7-ELEVEN憑藉全台超過7,100家門...

家樂福超市士林華聲店開幕 打造全新複合超市概念店

家樂福超市士林華聲店於19日開幕，家樂福超市士林華聲店位處士林區華聲街、華聲公園以北，在華榮市場公辦都更案社會住宅大樓內...

燦坤開賣 iPhone 17 系列 優惠與服務齊發搶攻果粉商機

國內3C通路商燦坤（2430）表示，繼上週線上預購秒殺完售後，為滿足廣大果粉的熱切期待，19日全台104家燦坤Apple...

遠傳盛大開賣iPhone 17系列！首賣會現場送出3台iPad Air

遠傳電信今天（9月19日）上午於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。