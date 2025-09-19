快訊

米其林星廚Olivier Elzer賣牛肉麵 「紅酒燉蛋」超搶味！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雞白湯龍蒿奶香手工麵（香料雞肉捲／炭烤香菇／酥炸雞皮／太陽蛋）。圖/台北W提供
雞白湯龍蒿奶香手工麵（香料雞肉捲／炭烤香菇／酥炸雞皮／太陽蛋）。圖/台北W提供

米其林星廚Olivier Elzer賣牛肉麵！別懷疑，在台北W飯店的現代法式餐廳Seasons by olivier e.「Déjà Food」，即日起可以點一碗中法合味的麵點，單品售價368元起。這不但是餐廳首度推出的湯麵系列，也創下法式餐廳的最低主餐價。

為歡慶開幕兩周年，餐廳創辦人、也是享譽中港澳的星級主廚Olivier Elzer，攜手台北W飯店行政副主廚葉城樂Chef Lok，即日起全新推出「Déjà Food」系列，取自法文「Déjà vu似曾相識」語意，以台灣人喜愛的麵食為靈感，透過法式手法創新味覺驚喜。

麵食系列共有4款湯麵與1款乾麵，除了選用台式陽春麵的手工麵條外，主廚也發現台灣人喜愛的「蛋」不可缺之，因此，以5種不同型態的蛋品入麵，從太陽蛋、溫泉蛋、煎蛋、溏心蛋到紅酒蛋等，再搭配不同的法式湯底，中法滋味交融，十分有趣。

主廚首推「香烤肋眼牛肉洋蔥湯麵」，其創作靈感源自外國旅客訪台必吃的牛肉麵，湯底以牛大骨、牛肉、蔬菜與百里香熬煮，加入經過3小時炒至焦糖化的洋蔥，交織成濃郁的法式洋蔥湯。主角為辛香料醃漬的肋眼牛肉，再經西式慢烤封存肉汁，搭配以醋浸泡的牛骨髓、烘烤後與辣根一同製為醬料，帶來獨特風味；蛋品選用「紅酒燉蛋」取代傳統滷蛋，另佐白蘿蔔與蒜片，亦法亦台。

喜愛海鮮的饕客推薦「天婦羅炸蝦番茄手工細麵」，湯底採法式龍蝦湯概念，主食有手工揉製的Q彈蝦丸、天婦羅炸蝦，滿滿海潮鮮味，再以軟糯溏心蛋與解膩的醃漬蕃茄點綴顏色。台式家常菜的「雞白湯龍蒿奶香手工麵」、「焦香叉燒湯麵」，湯頭則相對清淡些。

另有一道專為乾拌麵派擁護者打造的「辣味台灣豬肉醬起司香腸手工乾麵」，西式主角為切做丁狀的起司香腸，伴隨台味的剝皮辣椒與四季豆、香酥煎蛋，滋味豐厚。

此外，主廚也參考台灣小吃店桌面上常見的佐料、研發4款配料，包含「醃漬紅洋蔥」、「炸火蔥」、「主廚辣椒醬」，以及多達11種食材所製的「特調辣粉」，可自由調配專屬滋味。

Seasons by olivier e.

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓（台北W飯店10樓）

時間：周一至周日，中午12點至下午2點半、晚間6點至9點半

電話：02-7703-8887

官方預約平台：https://reurl.cc/jr2bZL

米其林星廚Olivier Elzer為台灣饕客研發多款麵點。記者羅建怡/攝影
米其林星廚Olivier Elzer為台灣饕客研發多款麵點。記者羅建怡/攝影
香烤肋眼牛肉洋蔥湯麵（薄切肋眼／辣根骨髓／白蘿蔔／紅酒蛋）。圖/台北W提供
香烤肋眼牛肉洋蔥湯麵（薄切肋眼／辣根骨髓／白蘿蔔／紅酒蛋）。圖/台北W提供
Seasons by olivier e. 全新「Déjà Food」系列佳餚，以在地美食為靈感、透過法式手法演繹，由「麵食」料理揭開首篇序幕。圖/台北W提供
Seasons by olivier e. 全新「Déjà Food」系列佳餚，以在地美食為靈感、透過法式手法演繹，由「麵食」料理揭開首篇序幕。圖/台北W提供

