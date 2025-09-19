搭高鐵玩國旅嚐美食 最低可享再7折優惠

為推廣國旅，台灣高鐵「國旅聯票」與「飯店聯票」即日起至12月31日，聯手再推二項美味專案；國旅聯票推出「在地美食攻略」，帶您走訪必比登推薦的各地人氣美食，享加購高鐵票最低7折起；飯店聯票則是「美食旅行提案」，專案合作飯店官網訂房享加購高鐵票78折起，再享秋日美味。

國旅聯票「在地美食攻略」，精選全台多家必比登推薦及人氣店家，不分平假日都可享加購高鐵票7折起優惠，北部特別推薦知名的「雙月食品社」與南機場夜市人氣老店「山內雞肉小吃店」，品味在地好味道；中部則推薦大坑「竹之鄉」招牌竹筒套餐，以及連續五年榮獲必比登的「滬舍餘味」上海點心；高雄則推薦「老爺美食館」與「橋仔頭黃家肉燥飯」。無論南北美食，國旅聯票都能為您的味蕾輕鬆串起探索之旅。

飯店聯票則推出「美食旅行提案」，結合在地美味與高品質住宿體驗，於飯店官網訂房加購高鐵票，即享不限車次、平日78折、假日及疏運期間85折優惠。台南晶英酒店雙人入住海東客房含早餐每晚5799元起， 贈米其林必比登推介「博仁堂藥膳湯品套餐」，平日入住再享限量升等家庭房；加購高鐵聯票，再送台南市美術館門票。

鄰近捷運、交通便利的台北福華大飯店，入住高級客房不含早餐5800元起，加贈3000元餐飲抵用金。高雄則推薦水京棧國際酒店，入住豪華客房一泊二食每晚7288元起，贈送京悅軒招牌「濃湯胡椒豬肚雞鍋」為雙人份。

台灣高鐵「飯店聯票」與超過百家飯店合作，在飯店官網訂房，即可享加購高鐵票折扣，而「國旅聯票」精選門票、體驗、交通及遊程等逾千項旅遊商品，透過國旅聯票四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）皆可預訂。

