百萬元買七人座、60萬買房車 MG 價格也太殺

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
MG新車宣布上市，主打百萬元買得到的七人座MPV。圖／業者提供
中華車旗下MG品牌19日宣布，全新正七人座 MPV《G50 PLUS》正式上市，加上汰舊換新價成為國內唯一百萬內MPV。

今日宣布上市的G50 PLUS建議售價108.5萬元教預借單時減少1.5萬元，再加上新購小客車減徵價5萬元以及汰舊換新後成為98.5萬元，百萬元內可以買到七人座MPV成為市場唯一。

MG Taiwan19日正式發表全新七人座乘用MPV 力作 — G50 PLUS，並針對旗下休旅雙雄HS、ZS下調成交價，新增更親民的ZS 1.5L心動版，加上響應《貨物稅條例》修正條文正式上路，全車系皆享最高10萬元優惠，全面啟動品牌產品攻勢。

這款佈局全球的戰略車款將憑藉著低稅賦渦輪動力創造的同級最強馬力、高質感舒適大空間、數位座艙以及Level 2安全科技滿配等賣點，全面滿足多乘載、多用途的用車需求，成為家庭與商務族群最值得入手的全能車款。

MG Taiwan表示，這一款百萬級距唯一正七人座MPV、全車系標配Level智慧駕駛輔助系統、質感座艙、低稅負渦輪動力。全面滿足多乘載、多用途的用車需求，成為家庭與商務族群最值得入手的全能車款。

此外，MG G50 PLUS、HS、ZS全車系皆適用《貨物稅條例》，最高可享10萬元稅額減徵優惠、全面下調成交價、擴大產品覆蓋。HS車系最低79.9 萬元起（進入80萬內級距）、ZS車系最低59.9 萬元起（進入60萬內級距）。

MG Taiwan強調，品牌全力配合政策並持續提升在地化價值比率，與中華汽車持續推動台灣供應鏈發展，創造產業實質效益。除了主力車型回歸市場，預期新車G50 PLUS將挹注新的成長動能。

減徵 貨物稅 中華車

