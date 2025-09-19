Pokémon GO Tour 2026唯二實體活動在台南 玩家春節連假先規畫

知名手遊Pokémon GO今在官網宣布「Pokémon GO Tour」實體活動將在明年2月20日至2月22日舉辦，且活動地點公布在台灣及美國，其中台灣就選在台南，南市府觀旅局今也說明，活動適逢農曆春節連假期間，呼籲訓練家們可以預先規畫行程。

觀旅局表示，明年Pokémon GO遊戲即將迎來10周年，很開心繼2024台灣燈會期間舉辦的「Pokémon GO City Safari 」活動後，台南再次與Pokémon GO團隊合作，屆時也歡迎全球訓練家預作旅遊規畫，到台南參與GO Tour活動，順遊在地美食、體驗人文風情等。

觀旅局也說，此次活動適逢農曆春節連假期間，遊戲方特別提前公布日期，也讓訓練家可以預先規畫行程，也提醒有計畫到訪台南參加活動的訓練家，別忘了提前安排食宿遊購行，讓自己的「Pokémon GO Tour」台南行任務全數順利解鎖之餘，也能暢遊體驗台南好風情。

Pokémon GO在2018、2019、2020及2024年都曾在台南舉辦活動，每次都吸引大批國內外遊客擠爆台南「抓寶」，此次適逢春節連假，人潮預計可期。觀旅局也強調，整體活動由Pokémon GO開發團隊緊鑼密鼓的精心籌辦中，相關資訊請訓練家靜待官方後續公布。

