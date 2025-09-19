快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

Pokémon GO Tour 2026唯二實體活動在台南 玩家春節連假先規畫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
Pokémon GO Tour 2026預告公布實體活動地點，台南就是其中之一，南市觀旅局也呼籲玩家可預先規畫行程，順遊在地美食、體驗人文風情。圖／南市觀旅局提供
Pokémon GO Tour 2026預告公布實體活動地點，台南就是其中之一，南市觀旅局也呼籲玩家可預先規畫行程，順遊在地美食、體驗人文風情。圖／南市觀旅局提供

知名手遊Pokémon GO今在官網宣布「Pokémon GO Tour」實體活動將在明年2月20日至2月22日舉辦，且活動地點公布在台灣及美國，其中台灣就選在台南，南市府觀旅局今也說明，活動適逢農曆春節連假期間，呼籲訓練家們可以預先規畫行程。

觀旅局表示，明年Pokémon GO遊戲即將迎來10周年，很開心繼2024台灣燈會期間舉辦的「Pokémon GO City Safari 」活動後，台南再次與Pokémon GO團隊合作，屆時也歡迎全球訓練家預作旅遊規畫，到台南參與GO Tour活動，順遊在地美食、體驗人文風情等。

觀旅局也說，此次活動適逢農曆春節連假期間，遊戲方特別提前公布日期，也讓訓練家可以預先規畫行程，也提醒有計畫到訪台南參加活動的訓練家，別忘了提前安排食宿遊購行，讓自己的「Pokémon GO Tour」台南行任務全數順利解鎖之餘，也能暢遊體驗台南好風情。

Pokémon GO在2018、2019、2020及2024年都曾在台南舉辦活動，每次都吸引大批國內外遊客擠爆台南「抓寶」，此次適逢春節連假，人潮預計可期。觀旅局也強調，整體活動由Pokémon GO開發團隊緊鑼密鼓的精心籌辦中，相關資訊請訓練家靜待官方後續公布。

台南 連假 春節

延伸閱讀

10月連假多！請3天連放9天 專家：華航（2610）、長榮航（2618）蓄勢待發

教師中秋國慶3連假出遊 高公局曝國道「好走時段」避塞

日月潭萬人泳渡遇連假高峰 交管動線大逆轉「先繞伊達邵」

首屆賞鳥博覽會9/20起台中登場 設120展示攤位

相關新聞

搭高鐵玩國旅嚐美食 最低可享再7折優惠

為推廣國旅，台灣高鐵「國旅聯票」與「飯店聯票」即日起至12月31日，聯手再推二項美味專案；國旅聯票推出「在地美食攻略」，...

Pokémon GO Tour 2026唯二實體活動在台南 玩家春節連假先規畫

知名手遊Pokémon GO今在官網宣布「Pokémon GO Tour」實體活動將在明年2月20日至2月22日舉辦，且...

影／台灣大iPhone 17系列開賣 李珠珢化身最美F1旗手

蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，將現場打造充滿賽車元素的F1主題氛圍，台灣大...

遠傳開賣 iPhone 17！果粉搶入手、幸運兒獲贈近2萬 iPad Air

遠傳19日於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 P...

中秋送月餅被嫌沒新意？十大送禮難題 教你這樣挑才不失禮

月餅、水果、伴手禮怎麼選才剛剛好？掌握送禮禁忌與眉角才能不失禮又體面！

林聰明沙鍋魚頭跨界 攜手「國語作業簿」下周巡演嘉義聰明鍋見

林聰明沙鍋魚頭今年推出最新鍋物品牌力作「聰明鍋SmartHot Pot」，試營運後引發熱烈話題，聰明鍋從「一碗一碗」的沙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。