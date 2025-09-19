影／台灣大iPhone 17系列開賣 李珠珢化身最美F1旗手

蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，將現場打造充滿賽車元素的F1主題氛圍，台灣大年度代言人李珠珢化身F1「榮譽旗手」現身，一同宣布iPhone 17系列首賣啟動。

來自台中的黃先生連續兩年搶得頭香，獲得台灣大加碼贈送多項好禮，還獲得李珠珢贈送的親筆簽名行動電源。 蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，台灣大年度代言人李珠珢（中）、總經理林之晨（左）、個人用戶事業商務長林東閔（右）一同宣布首賣啟動。記者余承翰／攝影 蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，來自台中的黃先生（左）連續兩年搶得頭香，還獲得台灣大年度代言人李珠珢（右）贈送的親筆簽名行動電源。記者余承翰／攝影 蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，台灣大年度代言人李珠珢手拿iPhone Air與iPhone 17新機。記者余承翰／攝影 蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，來自台中的黃先生（左二）連續兩年搶得頭香，獲得台灣大加碼贈送多項好禮，與總經理林之晨（左一）、台灣大年度代言人李珠珢（右二）、個人用戶事業商務長林東閔（右一）一同合影。記者余承翰／攝影 蘋果iPhone 17系列手機今天開賣，台灣大哥大於台北文創門市舉辦首賣會，將現場打造充滿賽車元素的F1主題氛圍。記者余承翰／攝影

