遠傳開賣 iPhone 17！果粉搶入手、幸運兒獲贈近2萬 iPad Air
遠傳19日於全台門市正式開賣iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，及最新Apple Watch等商品，遠傳台北資訊園區門市（三創生活園區）盛大舉辦iPhone 17系列新機開賣活動，不僅有忠實老客戶提前到場支持，大批果粉也前來共襄盛舉，遠傳總經理井琪親臨現場與果粉同樂，並抽出3位iPad Air幸運得主。
遠傳三創門市祭出多重超值禮遇，包含前50名早鳥排隊禮4,000元手機折扣、舊機換新最高現折4萬元等豪華優惠；遠傳台中逢甲福星門市及高雄林森門市，上午9時同步開賣，各提供前10名申辦優惠名額，同享4,000元申辦新機折抵優惠。
遠傳總經理井琪提早抵達現場與排隊果粉互動，在抽出3位幸運得主後，敲鑼宣布iPhone 17系列開賣，並親自陪同幸運果粉及忠實老客戶步入門市。井琪表示，感謝廣大熱情果粉的支持，今年iPhone新機帶來全新外型，且在效能、電力續航、相機與攝影等功能都有顯著升級，遠傳搶先推出多元資費滿足各種市場需求，搭配遠傳5G門號是消費者非常明智的選擇。
