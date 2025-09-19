快訊

林聰明沙鍋魚頭跨界 攜手「國語作業簿」下周巡演嘉義聰明鍋見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林聰明沙鍋魚頭今年推出最新鍋物品牌力作聰明鍋 Smart Hot Pot。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭今年推出最新鍋物品牌力作聰明鍋 Smart Hot Pot。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

林聰明沙鍋魚頭今年推出最新鍋物品牌力作「聰明鍋SmartHot Pot」，試營運後引發熱烈話題，聰明鍋從「一碗一碗」的沙鍋魚頭，進化為「一鍋一鍋」的個人化鍋物體驗，為擁有70年歷史的小吃哲學注入創新與溫度，被譽為「新小吃」的進化論。聰明鍋26日晚間將與知名音樂派對品牌「國語作業簿」攜手，在嘉義舉辦國家巡迴嘉義篇演出。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，聰明鍋不只是火鍋店，而是結合在地文化、國際潮流、永續理念的飲食革命，店鋪設計以喜氣的紅、金色調搭配自然原木，象徵嘉義人熱情與永續精神，空間中一抹金色山形裝置，勾勒「阿里山下第一鍋」的意象。

在這樣的精神下，聰明鍋26日晚間，將與知名音樂派對品牌「國語作業簿」攜手，在嘉義舉辦國家巡迴「嘉義篇」演出。本次活動結合在地餐飲與音樂文化，藉由跨界合作，打造一場獨特的夜晚體驗。「國語作業簿」由台灣DJ 賴皮（MR.SKIN） 創立，以國語金曲為核心，帶動台灣派對文化發展，每年吸引數萬人參與。

7月1日林聰明沙鍋魚頭台北101開幕派對，由DJ賴皮帶來精彩演出，掀起全場高潮。此次合作不僅延續雙方的緊密連結，更展現聰明鍋持續推動在地文化交流的理念，並透過音樂與餐飲的跨界結合，開創更多元城市夜生活體驗。

演出當晚，國語作業簿將帶來特別策畫音樂演出，搭配聰明鍋所準備的專屬餐點，包括聰明炸魚排、薯條及林聰明沙鍋魚頭風味泡麵。

此外，現場將提供「聰明精釀啤酒」與最新推出的「阿里山初霧啤酒」供觀眾選購，讓參與者能在音樂與美食中共享夜晚時光。演出日期時間：26日（周五）晚間9時到午夜12時（開演時間以現場公告為準），聰明鍋 Smart Hot Pot（嘉義市東區大雅路一段 730 號之一），售票入場，數量有限，購票連結｜ IndieVox 售票頁面。

●喝酒不開車，開車不喝酒

聰明鍋 Smart Hot Pot 與知名音樂派對品牌 「國語作業簿」 攜手合作，26日在嘉義舉辦國家巡迴「嘉義篇」演出。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明鍋 Smart Hot Pot 與知名音樂派對品牌 「國語作業簿」 攜手合作，26日在嘉義舉辦國家巡迴「嘉義篇」演出。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

