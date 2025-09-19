中秋送月餅被嫌沒新意？十大送禮難題 教你這樣挑才不失禮

快訊

每逢中秋，除了抬頭賞月、揪團烤肉，最讓人燒腦的往往是「送禮」。月餅送太多，對方可能吃不完又嫌太普通；想要跳脫傳統選擇創意禮盒，卻怕踩到對方禁忌鬧笑話；就連價位也得小心拿捏，送太昂貴可能造成對方壓力、送太便宜又怕顯得敷衍。

特別是送長官、送客戶、送親戚，更像是在打心理戰：送得對，大家心花怒放；送得不對，氣氛秒變尷尬。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點受到網友熱烈討論的「十大送禮困境」，快來看看你是不是也深陷其中！

No.1 不知道送什麼

示意圖／ChatGPT

有網友說，「中秋禮盒不知道要送什麼，怕被說沒誠意」，明明購物網站上的禮盒種類琳瑯滿目，但自己卻像卡在原地的NPC，盯著商品目錄盯半天，就是沒辦法下定決心。

Mia C'bon提供

今年不知道要送什麼禮物，不如就讓Mia C'bon頂級超市解決你的煩惱！店內販售時下最夯的潮流禮盒，包含東京必買伴手禮NY起司奶油脆餅、Calbee卡樂比北海道鹽味薯條三兄弟、白色戀人白色夾心餅乾、紅帽子禮盒等，讓香氣四溢的餅乾禮盒傳遞你的心意。如果中秋節準備與親朋好友團聚烤肉，也可以選擇Mia C'bon與日本知名肉品株式會社「森精肉店」推出的A4等級以上的和牛、日本國產牛等「匠和牛」肉品，產地直送的美味端上桌，必定能成為全場焦點。

另外，絕對不可錯過「悅享中秋」優惠活動！馬上享受觸手可及的質感生活，與親友共度圓滿時光，即日起至10月6日，單筆消費滿1,000元送100元滿額折價券，折價券單筆最高折抵5張，抵用時間至10月12日；即日起至10月7日，單筆消費滿3,000元即贈「品味生活氣氛燈」一個，每人限領一份，數量有限送完為止。

No.2 怕送禮踩到雷

示意圖／ChatGPT

中秋節想送月餅，擔心對方可能正在減肥；想送水果，煩惱對方可能不喜歡吃；想送紅酒，卻突然想到對方酒精過敏。腦子裡一個又一個的「小地雷」閃過，就怕一不小心誤踩雷區，被收禮者打上不及格的分數。

為了不要在一年一度的中秋節漏氣，有網友特別在PTT女人版發文，好奇「最不踩雷的禮品有哪些？」網友也給予許多意見，其中餅乾零食類受到眾多鄉民讚賞，「我去年中秋禮盒有收到曲奇、生乳捲覺得比收到月餅開心」、「以前公司收到客戶送的禮盒，像星巴克蛋捲、海邊走走蛋捲、微熱山丘鳳梨酥，都超快被同事拿光」、「覺得餅乾或零食類的比較不容易踩雷」。今年挑選中秋禮時，也可以試試換換新口味唷！

No.3 禮尚往來壓力

示意圖／ChatGPT

中秋節同時也是對客戶、親朋好友長久以來的關照表達謝意的時機，雖然大家都說「禮輕情意重」，但有時候對方贈送自己豪華精緻的水果禮盒，結果自己只送對方樸實無華的月餅禮盒，多多少少都會感到過意不去。

最近有網友準備中秋送禮給客戶，在Dcard上詢問大家「都送什麼價位的中秋節禮盒／伴手禮」，並粗略分成低價位（500元以下）、中價位（600元至800元）、高價位（1,000元以上）禮盒。不少卡友回應，「看客戶等級送呢？小客戶送低價位，大客戶送高價位，哈哈哈（資本主義）」、「中價位一票，低價位雖然是有名品牌，但份量太少（視覺效果差）反而顯寒酸，高價位的話包裝都很漂亮適合給大客戶」、「800我覺得是黃金區，太便宜怕失禮，太貴又有負擔」。

No.4 太晚搶被訂光

翻攝FB／不二坊 - 僅此一家 別無分店

每年中秋送禮都會掀起一場「搶貨大戰」，如果想買名店禮盒，太晚搶根本搶不到！像是彰化蛋黃酥名店「不二坊」今年於8月23日開放訂單，沒想到短短不到一個禮拜就宣布電話訂單已滿，中秋節前不再接受預購，引發許多網友熱烈討論。

如欲買到高人氣月餅、蛋黃酥等禮盒，可以關注品牌官方臉書公布的最新訂購日期，設定提醒鬧鐘避免忘記，甚至可以請親友、同事分頭行動，增加成功率。萬一真的沒有搶到名店也不要氣餒，可以趕快調整心態，規劃其他替代方案，考慮在地隱藏名店、大品牌聯名禮盒，才不會慌了手腳而錯失更多補救機會！

No.5 沒有創意

示意圖／ChatGPT

「有沒有人覺得中秋禮盒若都是月餅，感覺很沒創意？」每年中秋節都送月餅禮盒，若是沒有別出心裁的口味或設計，對於收禮的人來說不僅沒有印象，還有可能因為對方吃不完，選擇轉送給其他人。

想要避免落入俗套，推薦你可以試試看Mia C'bon的「自組禮盒」服務！只要走進超市，就能自由挑選想要搭配成禮盒的商品，不論是新鮮飽滿的蘋果、麝香葡萄、好吃涮嘴的餅乾，還是頂級的紅酒或威士忌，都能輕鬆客製化、組出獨一無二的專屬禮盒，不僅省去只能選擇一種禮盒的困擾，還能讓收禮者印象深刻，感受到你滿滿的心意！

Mia C'bon提供

網友也特別分享Mia C'bon進口當季水果種類眾多，「因應季節性，可以在超市找到季節性的進口水果，如：萬聖節時期會賣大大小小的南瓜；日本蘋果量產季，會有新鮮的青森蘋果，還有高級日本麝香綠葡萄；美國綠葡萄量產季，會有新鮮好吃的綠葡萄」。

No.6 禮盒保存不易

示意圖／ChatGPT

送禮最擔心的當然還有「保存不易」的問題！尤其是水果、月餅禮盒大多不能承受重壓或重摔，即便交給物流之前貼上易碎貼紙，送到長官、客戶、親戚手上還是有可能受損。若是物流不小心大塞車，還要擔心超過賞味期限，反而對收禮者感到不好意思。

有網友曾在PTT表示，「保存期限很近，需要在短時間內吃完也會比較有壓力」。為了減少保存上的困擾，建議可以挑選常溫保存或保存期限較長的禮品，例如茶葉、餅乾、堅果，禮盒運送前也可以事先使用氣泡紙、紙板等緩衝包材加強防護，重要客戶或長官也能考慮使用當日配送或專人送達。最重要的是不要等到最後一刻才送出禮盒，提前一到兩週做準備，才不會讓心意跟著賞味期限一起過期。

No.7 送禮族群多元

示意圖／ChatGPT

公司長官吃素，合作客戶是健身控，親戚小孩只愛吃零食。送禮族群遍及不同年齡層，面對這樣的「大魔王關卡」，就像遊戲玩家手裡只有一把木劍，卻要同時打倒三種怪獸，怎麼選都怕有人不買單。

Mia C'bon提供

如果你也有一樣的煩惱，不妨走一趟Mia C'bon頂級超市！從來自香港的美心月餅，到台灣的佳德鳳梨酥、鼎泰豐鳳梨酥、微熱山丘鳳梨酥、台中犁記蛋黃酥，還有別具特色的民雄金桔金桔酥、顏新發珍珠奶茶酥、熱氣球造型紅烏龍土鳳梨酥，喜歡什麼月餅類型應有盡有。除了傳統的月餅之外，還有日本蜜柑、麝香葡萄、胭脂紅葡萄等季節限定高級水果禮盒，大人小孩都喜歡的Hitotoe菓和果、絢麗寶石果凍禮盒、珍妮曲奇聰明小熊四味曲奇餅，加上眾多啤酒、清酒、葡萄酒禮盒，滿足你不同送禮對象的需求。

No.8 禮品品質不符期待

示意圖／ChatGPT

網路下單時商品照看起來很華麗，結果實際收到時卻發現大失所望，偏偏月餅、蛋黃酥等食品類型的禮盒不能隨便退貨，一時之間也別無選擇，最後只好硬著頭皮送出去。

為了避免禮盒品質不如預期的煩惱，不妨可以在選購前多看網友開箱文或消費者評價，不要下意識看到美美的官網照就衝動下單；也可以直接詢問店家是否能提供試吃、實拍照片。萬一最後還是收到不滿意的禮盒，除了向訂購廠商反饋、確認以外，也可以搭配一張手寫卡片或小禮物送給收禮人，不只可以彌補禮物的小瑕疵，也讓收禮人感受到你滿滿的誠意。

No.9 過度包裝問題

示意圖／ChatGPT

你以為精心準備的高級禮盒能展現滿滿心意，沒想到客戶拆開時，先遇到外盒三層、內袋五層，就像是在拆俄羅斯娃娃，手忙腳亂才看到禮品本人。原本想表達感謝之意，卻可能因過度包裝大打折扣。

事實上，環境部曾說明《資源回收再利用法》第13條、第14條「限制產品過度包裝」政策，糕餅、酒類、化粧品、加工食品類禮盒及電腦程式著作光碟，超過規定之包裝層數或包裝體積比值，產品業者將會受到3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並限期改善。建議大家在挑選禮品時，注意盒內產品排列應緊密、盒外包裝材質應簡單、免包太多層，以及印刷少油墨、免除局部上光製程、盒體易回收與再利用等，避免購買過度包裝商品，內容「實在」最重要！

No.10 物流宅配爆量

示意圖／ChatGPT

你也有這種經驗嗎？中秋送禮碰到物流大塞車，看著系統顯示「配送中」卡了好幾天，深怕禮盒送到對方手中的時候，早就已經過了送禮的最佳時機。

去（2024）年一名在公司擔任助理的網友於Dcard上求助，公司突然要送中秋禮盒，好不容易訂到卻被店家告知訂單量大，加上物流爆量，送出去可能超過中秋假期，「天啊……我現在超級擔心，如果中秋節前送不到，感覺誠意都沒了」，其他卡友也分享解方，「我之前遇過類似的情況，最後真的就請業務自己去拜訪送禮，雖然麻煩了點，但至少能確保送到」、「可以找找地方型的快遞，或是上小雞上工找人幫你跑腿，不然要省事就是用Lalamove了，時間相對比較可控」。

