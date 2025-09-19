快訊

都是為了iPhone 17 ！中華電信「頭香」排隊200小時

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信19日開賣蘋果iPhone 17系列及Air，中華電信董事長簡志誠看好，銷售再創佳績。
蘋果iPhone 17系列及Air將在19日開賣，電信三雄大手筆祭出開賣優惠，中華電信「頭香」九天前就開始排隊，為了iPhone 17等待超過200個小時，中華電信董事長簡志誠表示，中華電信祭出大手筆優惠，銷售iPhone 17系列，預期帶起換機潮，「換」出精采，就到中華，銷售再創佳績。

中華電信今日早上8點在信義區東區營運處進行蘋果iPhone 17系列新機開賣會，簡志誠表示，蘋果iPhone問世以來，中華電信率先引進銷售，已經開賣18年，今年全台17個營運處總經理同時線上連線，全台500家門市全面開賣，搭配海陸星空網路，打造美好使用經驗，換出精采就到中華「換」出精采，就到中華，銷售再創佳績。

搶下中華電信「頭香」的民眾許先生，六年來始終如一，今年更是提早在九天前就來排隊。

