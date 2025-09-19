開幕送5折券！焙茶專門店wataru　喝得到京都百年茶舖「北川半兵衛」

台北全新的焙茶飲品專門店「wataru」，將於9月26日正式進駐松菸商圈。店內標榜使用京都百年茶舖「北川半兵衛」的高品質焙茶，搭配日本最新製茶技藝，推出祇園焙茶、焙茶拿鐵、椰椰焙茶雲等一系列特色飲品，並攜手「Double V」、「甜點架式」等品牌，推出多款焙茶聯名甜點。為慶祝新店開幕，推出官方LINE好友限定方案，可獲得5折券、買1送1券、免費甜點等不同優惠。

隱身在台北松山文創園區外圍街角的「wataru」，以日式茶道的精神為靈感，透過優美的建築語彙與美學設計，營造出一處洗滌身心的自在場域。白色外牆擁有波浪立面造型，室內則可看到天藍布幕、弧形金屬層板、銀色金屬櫃台等元素，整體線條圓潤，並藉由大片窗光注入溫暖氣氛。品牌「wataru」則源自日文「渡る」，意為「穿越」與「度過」，象徵在日常的流動之中，以一杯焙茶陪伴到訪者，共同創造日常生活裡的靜好時光。

wataru的特色之一，就是選用已經超過160年歷史的京都「北川半兵衛」的焙茶作為主角。創立於1861年的北川半兵衛，在過去的全國茶品評會中，已經獲得11次最高賞，乃是日本極具代表性的茶商之一。同時wataru並採用最新「微粉碎」研磨技術，能將茶葉研磨至800到1000目，細緻度達傳統技術的6至10倍。特選中度烘焙以上的茶葉，具有溫和的炭火香氣，散發焦糖般的甜潤，以及宛若黑巧克力的深厚底蘊。

以北川半兵衛的焙茶為基礎，店內提供有「「祇園焙茶」、「焙茶拿鐵」、「玫瑰焙茶」、「桂花焙茶」等多款飲品，藉由特色素材的搭配，突顯出焙茶本身的茶韻與香氣。此外，還有搭配100%泰國香水椰子水所設計的「椰椰焙茶雲」、「椰椰抹茶雲」、「生椰抹茶」等創意特色飲品，每杯80元起。

除了飲品外，並以焙茶為主軸，推出「焙茶生乳可頌」，還有「青蒜香腸可頌」、「蜜汁叉燒可頌」、「可麗露」、「焙茶達克瓦茲」等不同甜點，為午茶時光增添幸福滋味，每份60～80元。還攜手獲得《500甜》殊榮的義式冰淇淋店「Double V」，推出「wataru × Double V 焙茶冰淇淋」，以及聯名「甜點架式」所打造的「wataru × 甜點架式 焙茶司康」，創造出各具特色的優雅。

為慶祝wataru正式開幕，即日起凡加入官方LINE好友即贈送「單筆消費五折優惠券」；LINE會員集點卡累積2點即贈送「買1送1優惠券」，累計5點即贈送「焙茶生乳可頌」，累積10點即贈送任一飲品。

【wataru焙茶飲品專門店】

地址：北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓

電話：02-25280178 「wataru」店址鄰近台北松菸。圖／wataru提供 焙茶達克瓦茲，75元。圖／wataru提供 wataru × Double V 焙茶冰淇淋，170元。圖／wataru提供 椰椰焙茶雲，16oz：150元。圖／wataru提供 聯名「甜點架式」所打造的「wataru × 甜點架式 焙茶司康」，180元。圖／wataru提供 wataru選用京都百年茶舖「北川半兵衛」的焙茶作為主角，推出一系列特色飲品。圖／wataru提供 焙茶拿鐵，12oz：125元／16oz：140元。圖／wataru提供

