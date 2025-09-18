花蟹、牛舌、軟殼蟹吃到飽！「3大Buffet餐廳」推新菜 再抽日本機票

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
欣葉日本料理本季吃得到「山形芋煮特選霜降牛肉鍋」、「秋田米棒雞湯鍋」、「福島味噌時魚燒」等餐點。圖／欣葉日本料理提供
欣葉日本料理本季吃得到「山形芋煮特選霜降牛肉鍋」、「秋田米棒雞湯鍋」、「福島味噌時魚燒」等餐點。圖／欣葉日本料理提供

品項眾多的Buffet，一直是許多民眾喜愛的聚餐選擇。欣葉日本料理自即日起推出秋季全新主題「秋巡東北・從餐桌啟程」，以日本東北六縣為主題，搭配日本與台灣在地食材，推出仙台炭香牛舌燒、山形芋煮特選霜降牛肉鍋等多款料理。饗賓集團旗下「饗食天堂」與「果然匯」，也推出秋季限定新菜單，吃得到應景的蟹肉料理，還有具有秋天氣息的蕈菇餐點，呈現出時令旬味。

欣葉日本料理以日本東北六縣為靈感，推出多道地域風味料理。源自宮城的「仙台炭香牛舌燒」，選用牛舌中後段，經直火炙燒後搭配鹽蔥醬汁，可享受到東北代表性的經典滋味。每日限量供應的「山形芋煮特選霜降牛肉鍋」選用日本里芋與屏東檳榔心芋，還有洋蔥、蒟蒻共煮，並且涮入美國特選霜降牛肉，重現山形的秋季風情。

「青森梅香干貝野菜」選用來自日本沿岸的小福貝，搭配茗荷、小黃瓜與蓮藕，佐以青森漬梅涼拌而成，滋味清爽酸香；「青森蘋果千層派」則以在地蘋果熬製成餡，搭配酥脆派皮，香甜中帶著果酸清新。除此之外，還有「胡桃豆腐」、「秋田米棒雞湯鍋」、「福島味噌時魚燒」等菜色，展現東北各地的特色風情。

即日起至11月10日，至欣葉日本料理店內用餐，2人同行即可獲得抽獎券1張，4人同行即可獲得抽獎券2張。有機會抽中台灣虎航日本東北航線雙人來回機票。12月31日前，持2025年台灣虎航全航線登機證實體票據到店用餐，可享單筆消費滿2,000元現折200元、滿3,000元現折300元以此類推，最高消費滿6,000元現折600元。

饗賓集團旗下兩大人氣Buffet「饗食天堂」與「果然匯」，自即日起至11月30日，推出秋季限定新菜單。饗食天堂本季以「秋饗豐收 蟹逅美味」為主題，獻上6道風味獨具的蟹料理。其中「花蟹」是將花蟹經汆燙後迅速冰鎮鎖住鮮甜，呈現最直接的秋蟹滋味；「軟殼蟹手捲」則是將酥炸軟殼蟹，包裹生菜與海苔，堆疊出豐富口感；「軟殼蟹壽司」則將軟殼蟹以壽司型態呈現，入口酥嫩。

除此之外，饗食天堂還推出「蟹黃豆腐煲」、「金沙酥香蟹」以及「蟹肉奶油義大利麵」、「楓糖蘋果烤豬肋排」等不同特色料理，打造出海陸雙饗的秋季佳餚。

果然匯則以「秋日嚐好味．Have a 菇 Day」為主題，並攜手台灣在地菇蕈品牌「萬生」，研發7道創新料理。「蕈菇歐姆蛋捲」將滑嫩活力歐姆蛋，包裹柳松菇與起司，入口綿密、香氣滿溢；「松露栗香野蕈燉飯」將多款蕈菇加入炊飯，並以松露與栗香增添香氣，具有秋日豐收的滋味；「義式橄欖油炒野菇」採用洋菇、香菇、杏鮑菇等，以少許香料及義大利初榨橄欖油調味，帶出清爽純粹的美味。其他還有「巾着揚」、「黑蠔菇佐梅干猴菇醬」、「避風塘炒雙菇」、「琥珀糖醋杏鮑菇」等不同特色餐點。

果然匯「松露栗香野蕈燉飯」。圖／饗賓餐旅提供
果然匯「松露栗香野蕈燉飯」。圖／饗賓餐旅提供
欣葉日本料理推出宮城的「仙台炭香牛舌燒」。圖／欣葉日本料理提供
欣葉日本料理推出宮城的「仙台炭香牛舌燒」。圖／欣葉日本料理提供
果然匯「巾着揚」。圖／饗賓餐旅提供
果然匯「巾着揚」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「花蟹」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「花蟹」。圖／饗賓餐旅提供
欣葉日本料理以日本東北六縣為靈感，推出多道地域風味料理。圖／欣葉日本料理提供
欣葉日本料理以日本東北六縣為靈感，推出多道地域風味料理。圖／欣葉日本料理提供
饗食天堂「軟殼蟹壽司」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「軟殼蟹壽司」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「金沙酥香蟹」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「金沙酥香蟹」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「楓糖蘋果烤豬肋排」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「楓糖蘋果烤豬肋排」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「蟹肉奶油義大利麵」。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂「蟹肉奶油義大利麵」。圖／饗賓餐旅提供
果然匯「避風塘炒雙菇」。圖／饗賓餐旅提供
果然匯「避風塘炒雙菇」。圖／饗賓餐旅提供

餐廳 美食 吃到飽

