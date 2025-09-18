iPhone 17系列4款新機該怎麼挑？還在猶豫的人下手前先看這篇

iPhone 17全系列明天正式開賣，想入手新機的你已經選好要買哪款了嗎？今年的iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro，以及iPhone 17 Pro Max，不只是單純的價位區隔，而是從設計、效能到相機系統，都針對不同需求做出明顯市場區隔，還在猶豫、陷入選擇困難，快來看看要怎麼選。

先說iPhone 17，搭載6.3吋Super Retina XDR顯示器，支援120Hz ProMotion技術與3000尼特峰值亮度，畫面流暢又清晰。前後鏡頭全面升級，前置Center Stage相機搭配雙鏡頭拍攝，無論是社群自拍、日常紀錄還是微距拍攝都很實用。重量適中，續航力約30小時，整體就是穩定、可靠。價格3萬有找起跳，還有繽紛絕美的薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色3款全新色彩，可說是最均衡且容易入手的選擇。

iPhone Air當然是贏在輕薄感，6.5吋大螢幕卻擁有歷來最薄的機身，天藍色外觀很吸睛，重量超輕盈手感卻堅固耐用。但相機模組相對簡化，少了長焦鏡頭，電池續航也比其他款短一些。簡而言之是款為了設計感與日常溝通使用而生的iPhone，適合重視美感與手感的使用者。

如果對拍照、錄影有較重度的需求，當然iPhone 17 Pro會是更令人滿意的選擇。三鏡頭配置齊全，特別是此次升級8倍光學變焦的長焦鏡頭，在拍攝遠景或舞台表演時，實用度肯定大大提升。再加上A19 Pro晶片與改良散熱設計，遊戲或高效能任務都能順暢應付。

至於iPhone 17 Pro Max，當然是推薦給對螢幕尺寸、電量都有更大需求的使用者。6.9吋大螢幕追劇、玩遊戲超沉浸，續航力更是系列之最。相機系統配置與iPhone 17 Pro一致，但在大螢幕上檢視照片、影片時，當然效果更震撼，只是在重量上就要有所取捨。

整體來看，如果你著重CP值，選iPhone 17準沒錯；想要輕薄好看，iPhone Air絕對吸睛；偏好專業拍攝，iPhone 17 Pro的升級會令你滿意；而追求極致影音體驗與續航，iPhone 17 Pro Max絕對是口袋深的果粉首選。 iPhone Air機身僅5.6mm，採用堅固輕盈的5級鈦金屬邊框，正面搭載全新超瓷晶盾2面板，背面也使用超瓷晶盾，提供絕佳耐用度。記者黃筱晴／攝影 iPhone Air提供太空黑色、雲白色、淺金色與天藍色，售價36,900元起。記者黃筱晴／攝影 iPhone 17提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色5種顏色，建議售價29,900元起。記者黃筱晴／攝影

