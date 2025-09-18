快訊

拿坡里「烏魚子披薩買大送大、10塊雞390」！肯德基「套餐58折起」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基「40629佳節歡聚桶」方案，原價664元，優惠價388元，現省276元。圖／肯德基提供
肯德基「40629佳節歡聚桶」方案，原價664元，優惠價388元，現省276元。圖／肯德基提供

「拿坡里」本次推出一系列優惠方案，包括新品「金賞烏魚子披薩」買大送大，還有「10塊炸雞桶390元」等不同優惠；「肯德基」則是打造多種優惠組合，包括個人套餐、多人套餐均享優惠，最多享58折起。

拿坡里即日起攜手雲林職人，推出全新「金賞烏魚子披薩」，帶來不一樣的味蕾享受。為慶祝新品上市，即日起至11月3日期間，新品披薩享「買大送大」，原價880元，優惠價490元。另外即日起至10月1日，「10塊炸雞分享桶」原價650元，特價390元；每日下午3點前結帳，即享「小披薩139元」和「3塊炸雞100元」優惠方案。10月2日至11月3日期間，除新品披薩買大送大之外，買大披薩或6塊炸雞，送「原盅香菇雞湯」。

針對中秋與雙十到來，肯德基推出「金秋連假超值省」活動，9月23日至10月13日期間，推出多種優惠方案，最低可享58折起優惠。其中「40629佳節歡聚桶」內含咔啦脆雞x6、原味蛋撻 x4、百事可樂(小) x2，原價664元，優惠價388元，現省276元。另外還有兩款個人套餐，「40684 漢堡套餐送蛋撻」內含咔啦雞腿堡、香酥脆薯(小)、原味蛋撻、百事可樂，原價220元，優惠價139元。「40685 炸雞套餐送蛋撻」則有咔啦脆雞x2、香酥脆薯(小)、原味蛋撻、百事可樂，原價267元，優惠價159元。除此之外，還有「50448 雙人雞堡餐」、「40686 一起吃堡餐」等兩款雙人套餐，最高現省302元。

拿坡里推出「新品披薩買大送大」、「10塊炸雞桶390元」等不同方案。圖／拿坡里提供
拿坡里推出「新品披薩買大送大」、「10塊炸雞桶390元」等不同方案。圖／拿坡里提供
拿坡里新推出「金賞烏魚子披薩」。圖／拿坡里提供
拿坡里新推出「金賞烏魚子披薩」。圖／拿坡里提供

