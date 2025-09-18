快訊

擁抱新世界！VALENTINO新廣告用AI生成 聯名VAN貓咪鞋Jolin MV曾穿過

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO攜手VANS推出獨家聯名運動鞋並推出全新形象大片。本組廣告大片及靜態畫面皆由AI生成，原始素材取自Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités大秀現場。 所有出鏡影像均已事先徵得模特及全體演出人員的知情同意。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾（Valentino）在本季秋冬中攜手推出聯名運動鞋款Valentino Garavani and Vans，融 Vans的自由精神與Valentino的高訂美學，並發布由創意總監Alessandro Michele發想，推出最新以「水」為靈感的廣告大片，特別的是此系列形象皆由AI生成，是將 Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités大秀現場取材畫面發展而成。

此系列形象中，水的出現營造了夢幻且超現實的氛圍，水在片中成為打破秩序的力量，它衝擊並解構看似穩固的世界，也象徵著從混亂中孕育新生。Alessandro Michele認為，水是原始的元素，既孕育，又消解；能夠攪動、迷惑、消弭邊界，同時是重生與淨化的象徵。透過此次大片的演繹，不僅展現出聯名系列的自由與街頭精神，也呼應品牌對於浪漫精神與自我表達的詮釋。

事實上，該系列的Le Chat de la Maison貓咪印花款運動鞋曾率先出現在天后蔡依林的全新單曲《Pillow》音樂錄影帶中。MV由蔡依林與泰國知名演員塔納波·里拉塔納卡鄒（Tor Thanapob）共同主演，兩人在MV中都穿上了品牌2025秋冬系列，以極具張力的鏡頭語言詮釋歌曲的深邃情感。除了貓咪圖案聯名鞋，還可見到全新Panthea包，成為故事中的精妙注腳。

品牌代言人蔡依林與泰國演員塔納波里拉塔納卡鄒穿戴VALENTINO 2025秋冬系列，共同主演全新單曲《Pillow》音樂錄影帶。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani and Vans全系列鞋款。圖／范倫鐵諾提供
