擁抱新世界！VALENTINO新廣告用AI生成 聯名VAN貓咪鞋Jolin MV曾穿過
范倫鐵諾（Valentino）在本季秋冬中攜手推出聯名運動鞋款Valentino Garavani and Vans，融 Vans的自由精神與Valentino的高訂美學，並發布由創意總監Alessandro Michele發想，推出最新以「水」為靈感的廣告大片，特別的是此系列形象皆由AI生成，是將 Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités大秀現場取材畫面發展而成。
此系列形象中，水的出現營造了夢幻且超現實的氛圍，水在片中成為打破秩序的力量，它衝擊並解構看似穩固的世界，也象徵著從混亂中孕育新生。Alessandro Michele認為，水是原始的元素，既孕育，又消解；能夠攪動、迷惑、消弭邊界，同時是重生與淨化的象徵。透過此次大片的演繹，不僅展現出聯名系列的自由與街頭精神，也呼應品牌對於浪漫精神與自我表達的詮釋。
事實上，該系列的Le Chat de la Maison貓咪印花款運動鞋曾率先出現在天后蔡依林的全新單曲《Pillow》音樂錄影帶中。MV由蔡依林與泰國知名演員塔納波·里拉塔納卡鄒（Tor Thanapob）共同主演，兩人在MV中都穿上了品牌2025秋冬系列，以極具張力的鏡頭語言詮釋歌曲的深邃情感。除了貓咪圖案聯名鞋，還可見到全新Panthea包，成為故事中的精妙注腳。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言