FENDI Flux系列秋冬時髦登場 嶄新後背包時髦簡約又輕盈

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 25-26秋冬男裝系列推出FENDI Flux後背包。圖／FENDI提供
隨著FENDI 2025-26秋冬男裝百年紀念系列上市，品牌針對新一代都會男士推出全新FENDI Flux後背包，也是本季Flux系列的亮點單品之一，體現自在穿梭世界、靈活應變當下節奏的姿態與態度。FENDI Flux背包容量寬敞、細節講究，兼具實用與奢華氣息，是為日常注入格調的理想配件。

FENDI將品牌LOGO製作成FENDI Flux背包上的插扣，如同背包上最耀眼的品牌標誌：醒目的鍍鈀金屬五金件構成翻蓋包身的核心鎖釦。包內採用布面內襯，設有筆電收納夾層，妥善容納日常所需。外觀設計則以皮革手柄與抽繩開口打造輪廓，抽繩飾以特別訂製的繩結與 FF 細節，搭配可調式背帶與加厚織帶，確保肩背時的舒適體驗。

FENDI Flux的皮革款採用柔軟小牛皮製成，提供經典黑與深巧克力棕兩款選擇，細緻光滑的皮革質感展現出柔軟細膩的手感。另有更為休閒的款式，以黑色尼龍布料打造，飾有同色系FF LOGO圖案，以立體織紋營造出光影交錯的細膩視覺。

FENDI 25-26秋冬男裝系列推出FENDI Flux後背包。圖／FENDI提供
FENDI Flux黑色小牛皮後背包。圖／FENDI提供
FENDI Flux咖啡色小牛皮後背包。圖／FENDI提供
FENDI Flux黑色尼龍後背包。圖／FENDI提供
FENDI 25-26秋冬男裝系列推出FENDI Flux後背包。圖／FENDI提供
FENDI 品牌 標誌

