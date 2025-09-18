台灣珠寶美學華麗發光！JHENG JEWELLERY跨界新形象 陳瀅珍幻化原生種
台灣高級珠寶JHENG JEWELLERY推出全新形象企劃，由金鐘影帝、戲曲藝術名家陳亞蘭與社群時尚風格指標莫莉Molly跨界演繹，分別象徵「慢」與「快」的特質，在古韻與潮流之間詮釋東方美學的嶄新風貌。
品牌同時推出經典系列新作，靈感取材戲曲的臉譜LianPu系列，以以孔賽石、紫翡為主石的新作重新詮釋旦角的鳳冠頭飾，紅寶石、珍珠與鑽石等組成流蘇還能拆卸作為耳環配戴。瑰麗大師系列則以漸層彩色剛玉與翡翠刻畫大自然的美態。以天竺牡丹為命名的「DAHLIA」系列則採用少見間插工藝彰顯不同寶石寶石的特性；錦鯉KOI系列則以360度的精湛工藝為此轉動式珠寶增添耳環、手鍊等豐富新作。
而將東方意象與西方珠寶融合也是台灣珠寶設計師陳瀅珍所擅長的。她在2013年以臺中為據點，創立同名品牌YING CHEN CHEN fine jewelry，推出高級珠寶訂製服務，並多有融入薄霧繚繞的山林、奇花異樹、大海等臺灣家鄉山海美景，例如《夏夜慶典》套組就以臺灣獨有的原生海濱花卉植物「穗花棋盤腳」為主角，透過白瓷瑪瑙、藍寶石玉月光石、鑽石等寶石，刻畫此神秘水生花如「夏夜的煙火」般夜綻晨落的身姿。
YING CHEN CHEN fine jewelry近年更數度受邀在多個國際展覽中亮相，包括法國巴黎Orhopa國際珠寶沙龍聯展、義大利米蘭珠寶周Artistar珠寶展、香港國際珠寶展、摩納哥珠寶設計師展等，並曾榮獲包括英國、比利時、韓國、香港等多項國際珠寶設計大賽獎項。其中2022年作品《蒲公英的月球之旅》，更在米蘭Artistar珠寶展從來自30多個國家的1827件作品中脫穎而出，榮獲MIC創意大師國際珠寶首飾設計大賽（Masters In Creativity international jewellery）銅獎，也入選倫敦國際創意大賽（London International Creative Competition），為值得留意的台灣新生代珠寶品牌代表之一。
