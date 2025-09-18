快訊

台灣珠寶美學華麗發光！JHENG JEWELLERY跨界新形象 陳瀅珍幻化原生種

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳亞蘭與莫莉詮釋JHENG JEWELLERY東方氣韻珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
陳亞蘭與莫莉詮釋JHENG JEWELLERY東方氣韻珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供

台灣高級珠寶JHENG JEWELLERY推出全新形象企劃，由金鐘影帝、戲曲藝術名家陳亞蘭與社群時尚風格指標莫莉Molly跨界演繹，分別象徵「慢」與「快」的特質，在古韻與潮流之間詮釋東方美學的嶄新風貌。

品牌同時推出經典系列新作，靈感取材戲曲的臉譜LianPu系列，以以孔賽石、紫翡為主石的新作重新詮釋旦角的鳳冠頭飾，紅寶石、珍珠與鑽石等組成流蘇還能拆卸作為耳環配戴。瑰麗大師系列則以漸層彩色剛玉與翡翠刻畫大自然的美態。以天竺牡丹為命名的「DAHLIA」系列則採用少見間插工藝彰顯不同寶石寶石的特性；錦鯉KOI系列則以360度的精湛工藝為此轉動式珠寶增添耳環、手鍊等豐富新作。

而將東方意象與西方珠寶融合也是台灣珠寶設計師陳瀅珍所擅長的。她在2013年以臺中為據點，創立同名品牌YING CHEN CHEN fine jewelry，推出高級珠寶訂製服務，並多有融入薄霧繚繞的山林、奇花異樹、大海等臺灣家鄉山海美景，例如《夏夜慶典》套組就以臺灣獨有的原生海濱花卉植物「穗花棋盤腳」為主角，透過白瓷瑪瑙、藍寶石玉月光石、鑽石等寶石，刻畫此神秘水生花如「夏夜的煙火」般夜綻晨落的身姿。

YING CHEN CHEN fine jewelry近年更數度受邀在多個國際展覽中亮相，包括法國巴黎Orhopa國際珠寶沙龍聯展、義大利米蘭珠寶周Artistar珠寶展、香港國際珠寶展、摩納哥珠寶設計師展等，並曾榮獲包括英國、比利時、韓國、香港等多項國際珠寶設計大賽獎項。其中2022年作品《蒲公英的月球之旅》，更在米蘭Artistar珠寶展從來自30多個國家的1827件作品中脫穎而出，榮獲MIC創意大師國際珠寶首飾設計大賽（Masters In Creativity international jewellery）銅獎，也入選倫敦國際創意大賽（London International Creative Competition），為值得留意的台灣新生代珠寶品牌代表之一。

臉譜LianPu系列天然孔賽石鑽石臉譜墜飾，269萬5,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
臉譜LianPu系列天然孔賽石鑽石臉譜墜飾，269萬5,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
瑰麗大師系列天然丹泉石鑽石戒指，774,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
瑰麗大師系列天然丹泉石鑽石戒指，774,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
2025摩納哥獲獎原創繆思獎翡翠山林系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025摩納哥獲獎原創繆思獎翡翠山林系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列耳環。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列耳環。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列耳環。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列耳環。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
DAHLIA系列天然粉剛鑽石耳環，37萬8,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
DAHLIA系列天然粉剛鑽石耳環，37萬8,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
陳亞蘭與莫莉詮釋JHENG JEWELLERY東方氣韻珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
陳亞蘭與莫莉詮釋JHENG JEWELLERY東方氣韻珠寶系列。圖／JHENG JEWELLERY提供
模特兒配戴2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
模特兒配戴2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025摩納哥獲獎原創繆思獎翡翠山林系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025摩納哥獲獎原創繆思獎翡翠山林系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025摩納哥獲獎原創繆思獎翡翠山林系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025摩納哥獲獎原創繆思獎翡翠山林系列。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列戒指。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
2025香港摘最佳創意獎的夏夜盛典系列戒指。圖／YING CHEN CHEN fine jewelry提供
錦鯉KOI系列天然珊瑚鑽石錦鯉手鍊，23萬8,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
錦鯉KOI系列天然珊瑚鑽石錦鯉手鍊，23萬8,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供

珠寶 品牌 設計師

