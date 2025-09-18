日本人氣IP「褲褲兔」首度現蹤「全家」！買指定飲料、冰品滿額免費送寶特瓶套 同步推「蠟筆小新」經典美食

全家便利商店與日本兩大超人氣IP超萌合作輪番登場！榮獲日本角色大賞的「褲褲兔」首度現身「全家」，即日起推出萌力全開的「褲褲兔被全家打BUY」活動，10月28日前購買20元（含）以上指定飲料、冰品滿2件可加價帶走搖搖筆，滿6件可免費獲得限量瓶套，同時於「全家」會員APP推出線上集章趣、抽獎趣等活動，活動期間購買達指定金額，除可獲得百元購物金、商品優惠券，還有機會將3萬元旅遊金帶回家。同時，深受大小朋友喜愛的《蠟筆小新》聯名商品同步開吃，「妮妮家漢堡排」、「今天吃五目炒飯喔」等經典動畫美食神還原。

躋身日本前5大人氣IP的「褲褲兔」，以可愛和「笑中帶淚」的療癒特質吸引許多粉絲，即日起「全家」攜手「褲褲兔」，從店舖的飲料冰品到線上活動推出三大優惠，讓消費者隨時吃冰喝涼補充能量。

即日起至10月28日於「全家」店舖購買20元（含）以上指定飲料、冰品，任2件可＋39元加價購「褲褲兔搖搖筆」，共有褲褲兔騎鴨子、褲褲兔柚子頭2款，書寫時上方的褲褲兔會隨之搖擺，數量有限售完為止；任6件則免費贈送褲褲兔瓶套一個，分別有經典款及聯名款2款瓶套，除了可以讓寶特瓶穿上褲褲裝萌，還具有吸水功能，可愛又實用，數量有限贈完為止。

即日起至9月30日於「全家」店舖購買指定商品單筆消費滿500元，即可獲得「全家」APP集章趣的1個章，可兌換「100元購物金（滿200元折抵）」、「FMC蜂蜜水（870ML）系列商品優惠券」、「威德保健系列商品優惠券」等好禮3選1，數量有限，換完為止。

即日起至10月14日「全家」會員於活動期間購買指定商品滿百元，就可獲得「全家」APP抽獎趣之抽獎機會，有機會抽中3萬元旅遊金。

此外，深受大小朋友喜愛的超人氣動畫《蠟筆小新》再度登場，「全家」即日起推出多款聯名商品，把動畫裡的經典美味原汁原味搬上餐桌。首推「妮妮家漢堡排」，以手打漢堡排搭配酸甜多蜜醬與薯塊，售價99元；「今天吃五目炒飯喔」以口感Q彈的11號特等米搭配蝦仁、火腿片等7種食材炒製，多層次口感，宛如動畫場景真實重現，售價69元；「娜娜子姐姐的青椒肉絲炒飯」使用醃漬醬，將前腿肉絲與新鮮青椒絲拌炒，將蠟筆小新最討厭的青椒變成香氣四溢的美味料理，售價69元。

不只經典主食，此次也推出3款飯糰系列，外包裝以妮妮的兔兔做為設計靈感的「兔兔昆布飯糰」，飯糰以昆布高湯炊飯包裹海苔昆布醬，鹹香中帶出鮮美海味，售價25元；「正男醬香烤飯糰」以日式醬油香氣烘托，售價49元；「小白起司烤飯糰」在醬油飯體中夾入香濃起司醬，鹹香濃郁，售價69元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 躋身日本前5大人氣IP的「褲褲兔」現身全家便利商店，即日起至10月28日購買20元（含）以上指定飲料、冰品，任2件可＋39元加價購「褲褲兔搖搖筆」，限量售完為止。圖／全家便利商店提供 日本人氣IP「褲褲兔」在全家便利商店可愛登場，限量褲褲兔搖搖筆、瓶套粉絲必收。圖／全家便利商店提供 躋身日本前5大人氣IP的「褲褲兔」現身全家便利商店，即日起至10月28日購買20元（含）以上指定飲料、冰品任6件免費贈送褲褲兔瓶套，數量有限送完為止。圖／全家便利商店提供 全家便利商店與《蠟筆小新》6款聯名鮮食超萌登場，「妮妮家漢堡排」、「今天吃五目炒飯喔」讓粉絲享用美食又能重溫趣味。圖／全家便利商店提供 外包裝以妮妮的兔兔做為設計靈感的「兔兔昆布飯糰」，只要25元就能享用。圖／全家便利商店提供 全家便利商店與《蠟筆小新》6款聯名鮮食超萌登場。圖／全家便利商店提供

商品推薦