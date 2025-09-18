51歲辣媽凍齡美貌擔綱最新時尚形象 伊娃曼德斯與資深超模帥又辣
全新迎接換季，STELLA McCARTNEY推出全新2025季形象廣告，以「LAPTOP TO LAPDANCE」為主題，邀請雷恩葛斯林（Ryan Gosling）的太太、婚後淡出螢幕的女星伊娃曼德斯（Eva Mendes）擔綱演出，火辣身材展現大膽的日夜穿搭風格，完全看不出已經是兩個孩子的51歲媽媽。整個廣告場景設定於虛擬的STELLACORP 中，一個專注於革新永續材質的未來企業，致力於推動新一代無殘忍時尚。
STELLA McCARTNEY冬季系列汲取異國皮革靈感，以菌絲體創新研發純素仿蛇皮與鴕鳥皮革，展現對時尚與永續的雙重承諾。設計上則融合職場與派對穿搭元素，以強勢肩線呼應薩維爾街（Savile Row）的訂製精神，結合針織、垂墜感洋裝，為80年代美學注入現代氣息。包括「時裝界太子妃」超模Natalia Vodianova等多位超模也參與了冬季系列的形象廣告的拍攝。
而同樣曾經叱吒伸展台的另一位資深超模Mariacarla Boscono則擔綱演繹了義大利品牌FERRAGAMO的2025秋冬形象廣告。透過攝影師Craig McDean的鏡頭，以義大利電影中獨特的視覺語言為靈感，包括經重新詮釋的經典Vara蝴蝶結高跟鞋、男士的Tramezza皮鞋、新世代的Hug 包與Soft包等，都在充滿情感與獨特氛圍的畫面中，成為故事的主角。
