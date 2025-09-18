快訊

51歲辣媽凍齡美貌擔綱最新時尚形象 伊娃曼德斯與資深超模帥又辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
STELLA McCARTNEY攜手伊娃曼德斯詮釋2025冬季形象廣告《Laptop to Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY攜手伊娃曼德斯詮釋2025冬季形象廣告《Laptop to Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供

全新迎接換季，STELLA McCARTNEY推出全新2025季形象廣告，以「LAPTOP TO LAPDANCE」為主題，邀請雷恩葛斯林（Ryan Gosling）的太太、婚後淡出螢幕的女星伊娃曼德斯（Eva Mendes）擔綱演出，火辣身材展現大膽的日夜穿搭風格，完全看不出已經是兩個孩子的51歲媽媽。整個廣告場景設定於虛擬的STELLACORP 中，一個專注於革新永續材質的未來企業，致力於推動新一代無殘忍時尚。

STELLA McCARTNEY冬季系列汲取異國皮革靈感，以菌絲體創新研發純素仿蛇皮與鴕鳥皮革，展現對時尚與永續的雙重承諾。設計上則融合職場與派對穿搭元素，以強勢肩線呼應薩維爾街（Savile Row）的訂製精神，結合針織、垂墜感洋裝，為80年代美學注入現代氣息。包括「時裝界太子妃」超模Natalia Vodianova等多位超模也參與了冬季系列的形象廣告的拍攝。

而同樣曾經叱吒伸展台的另一位資深超模Mariacarla Boscono則擔綱演繹了義大利品牌FERRAGAMO的2025秋冬形象廣告。透過攝影師Craig McDean的鏡頭，以義大利電影中獨特的視覺語言為靈感，包括經重新詮釋的經典Vara蝴蝶結高跟鞋、男士的Tramezza皮鞋、新世代的Hug 包與Soft包等，都在充滿情感與獨特氛圍的畫面中，成為故事的主角。

超模Mariacarla Boscono演繹FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
超模Mariacarla Boscono演繹FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
超模Natalia Vodianova演繹STELLA McCARTNEY 2025 冬季形象廣告《Laptop To Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
超模Natalia Vodianova演繹STELLA McCARTNEY 2025 冬季形象廣告《Laptop To Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
STELLA McCARTNEY攜手伊娃曼德斯詮釋2025冬季形象廣告《Laptop to Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY攜手伊娃曼德斯詮釋2025冬季形象廣告《Laptop to Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY攜手伊娃曼德斯詮釋2025冬季形象廣告《Laptop to Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
STELLA McCARTNEY攜手伊娃曼德斯詮釋2025冬季形象廣告《Laptop to Lapdance》。圖／STELLA McCARTNEY提供
超模Mariacarla Boscono演繹FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
超模Mariacarla Boscono演繹FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
超模Mariacarla Boscono演繹FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供
超模Mariacarla Boscono演繹FERRAGAMO 2025秋冬形象廣告。圖／FERRAGAMO提供

