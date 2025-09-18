外網票選「KPOP最強隊長」TOP15出爐！第一名當之無愧！但是...GD呢？

外網票選「KPOP最強隊長」排行榜TOP15來囉！隊長是韓團的核心人物，不僅要負責帶領團體、關心成員們的日常與情緒，還要做為公司與團體溝通的橋樑，肩負重任與使命。

國外網站King Choice所做的「Best KPOP Leader 2025」排行榜，採用男團、女團混合的形式，本次網路票選於8/31截止，冠軍可說是實至名歸，但是小編很想問：為什麼沒有G-DRAGON呢？是因為現在都是個人活動為主嗎？...

溫馨小提醒：國外網站的榜單總是有些特別之處，這次沒上榜也別太在意，快為你心中的KPOP最強隊長應援，告訴大家他／她有多棒！

★外網票選「KPOP最強隊長」排行榜TOP15：

●TOP15：SEVENTEEN S.COUPS

SEVENTEEN總隊長，也是Hip-hop Team隊長，負責歌詞創作並參與作曲，被成員和克拉們稱為可靠的大哥，事事為團體著想，展現卓越的領導力。

圖／翻攝自IG @sound_of_coups @saythename_17

●TOP14：GFRIEND Sowon金所願

GFRIEND在2021年無預警宣布全員不續約，雖然成員們各有發展，但團魂不滅，隊長所願更多次強調「GFRIEND沒有解散」，今年出道10週年全員齊聚舉辦回歸演唱會，可見隊長肩負的向心力。

圖／翻攝自IG @onedayxne

●TOP13：EXO SUHO

以溫柔的力量守護著團體和成員們，了解每位成員的想法並貼心照顧他們的需求。EXO曾踏入天團之境、也經歷過一些爭議，SUHO始終不忘為團體著想、愛護粉絲。

圖／翻攝自IG @weareone.exo @kimjuncotton

●TOP12：ITZY YEJI禮志

身兼隊長、主領舞、領唱、副Rapper，以強大的舞蹈實力與舞台魅力，帶領團體一炮而紅。今年3月推出首張個人迷你專輯《AIR》，成為ITZY中第一位SOLO出道的成員。

圖／翻攝自IG @yezyizhere

●TOP11：SF9 Youngbin永彬

是隊長、領Rapper、領舞，卻不過度炫技，而是希望讓每一位成員的魅力都能被看見。SF9並非出道即爆紅，永彬引領著成員們堅持努力，希望朝著共同目標不斷前進。

圖／翻攝自IG @yb_dkxh

●TOP10：TWICE JIHYO志效

8歲就開始練習生生活，19歲以TWICE隊長身份出道，展現超強的堅韌毅力，不論舞台或綜藝都全力以赴。TWICE今年迎來出道10週年，一路走來與成員們培養出深厚的友誼與默契。

圖／翻攝自IG @_zyozyo

●TOP9：i-dle Soyeon田小娟

不僅擔任隊長，還包辦了團體大部分歌曲的詞曲創作，讓她贏得「全能型偶像」和「天才作曲偶像」的美譽，加上個人專屬的霸氣魅力，帶領團體走出鮮明風格。

圖／翻攝自IG @tiny.pretty.j

●TOP8：Stray Kids Bang Chan方燦

是所有成員共同選出的隊長，身兼主唱、領舞、領Rapper和音樂製作人，與彰彬、HAN組成3RACHA，負責Stray Kids幾乎所有的詞曲創作與製作，對待成員們如同家人般關懷備至。

圖／翻攝自IG @gnabnahc

●TOP7：SHINee Onew溫流

具備溫和穩定的性格與領導能力，常常關懷並支持團員，作為SHINee的主唱，出色的歌唱技巧更是團體音樂實力的基石 。儘管面臨個人健康挑戰，溫流仍堅持以合作模式參與團體活動。

圖／翻攝自IG @onew_griffin

●TOP6：MOMOLAND Hyebin慧彬

在MOMOLAND的出道與成長過程中，一直是團體的核心人物，尤其在經歷人氣高漲及成員變動等挑戰時，都展現出堅強的領導力。她也身兼領唱和領Rapper，擁有全面的音樂實力。

圖／翻攝自IG @hyebinmm

●TOP5：Red Velvet Irene

擁有被譽為「三代神顏」的絕美外型，是團體的顏值擔當，雖然外型冷豔，其實是個時時刻刻照顧成員的隊長姐姐，會按照成員各自的個性與需求去對待。

圖／翻攝自IG @renebaebae

●TOP4：ASTRO JINJIN

總是以狗狗般可愛的燦笑和無限的耐心，成為成員們最堅實的依靠，開朗的個性更是團體裡的氣氛製造者。具備超強創作能力。

圖／翻攝自IG @ast_jinjin

●TOP3：BTS防彈少年團RM

身為隊長和主Rapper，RM在與海外媒體互動、頒獎典禮或進行公共演講等扮演關鍵的語言溝通角色；總會在成員們背後默默支持，經常說出經典名言，是成員與A.R.M.Y的心靈導師。

圖／翻攝自IG @rkive @bts.bighitofficial

●TOP2：東方神起Yunho鄭允浩

擁有穩健的舞台實力和領導能力，即使在團體經歷成員重大變動，仍帶領著東方神起以兩人形式繼續活動，並在個人事業上持續推出音樂作品。是SM的3大熱血青年代表之一。

圖／翻攝自IG @yunho2154

●TOP1：Super Junior Leeteuk利特

被稱為韓團隊長界的白月光，帶領著一群又瘋又鬧的藍人走過20年，始終像媽媽一樣關愛每個成員。他曾說「我的人生就是Super Junior」，成員們也認為要不是因為利特，團體可能早就解散了。

圖／翻攝自IG @superjunior @xxteukxx

利特也是Super Junior大部分小分隊的隊長，出道初期因為人數多又需要曝光，有些成員不想參加的行程，他都自己扛下，也因此練就了他在綜藝、主持方面的實力。雖然成員們常說他有主持病，但是在統整發言或上節目丟哏仍需要他多多引導。

圖／翻攝自IG @superjunior @xxteukxx

Super Junior著名的3瓶蓋水、仁川大戰等吵架事件，利特都是當事人，也正是經歷了這些，讓利特更加領悟隊長肩負的責任。同為83 LINE的希澈說，因為彼此的個性天差地別，他到現在才能理解利特當初的做法與堅持，現在兩人相親相愛的畫面，讓弟弟們都感動到不行。

圖／翻攝自IG @superjunior @xxteukxx

在希澈因傷萌生退團念頭時，利特說「就算背著你也要一起走下去」；在2007年重大車禍中，利特傷勢不輕，但他卻要救護人員先救治傷得更嚴重的圭賢；在圭賢轉換到Antenna時，利特不僅親自主持記者會，甚至下跪希望大家多多照顧圭賢。

圖／翻攝自IG @superjunior @xxteukxx

今年邁入20週年的Super Junior，已從花美男變成老少年，對於利特來說，守護團體9人繼續邁進仍是最重要的使命；而對於成員與E.L.F來說，利特這麼多年為團體的犧牲與奉獻，更有如天使般的存在。最後也要恭喜利特，成為第一位入圍金鐘獎的韓星。

圖／翻攝自IG @superjunior @xxteukxx

