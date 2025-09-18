抽胡同燒肉一年免費吃！泰山食品跨界聯手慶中秋 飲品6折起

中秋佳節將至，泰山食品迎來75周年，特別推出「中秋烤肉節、送禮雙主題」行銷活動，結合強氣泡水與胡同燒肉的異業合作、台灣文旦果粒直接入料《果の実感系列》、橄欖油禮盒及馬祖酒廠嶼藏系列等，無論是團聚烤肉、解膩暢飲，或是應景送禮，都能一次滿足。

泰山強氣泡水推出「有強才敢大口吃肉」全通路抽獎活動，有機會抽中胡同燒肉一年份燒肉券。即日起至2025年10月31日至全台便利超商、全聯、量販與各大電商購買2瓶泰山強氣泡水，於活動網站登錄發票號碼，即有機會抽中胡同燒肉的多種禮券，活動網頁：https://reurl.cc/LngVXy。

聯手合作還包括「登月特調-柚！I’m Strong」，清新柚香融合強勁氣泡，即日起至10月12日，於胡同燒肉及胡同裏門市即可品嘗，每杯特價99元（原價150元）。此外，平日周一至周四，消費下酒菜、再享限定特調乙杯。

慶中秋，泰山果の実感系列「雙柚蜜桃紅烏龍」與「香檸鮮柚靜岡綠茶」，特別添加台灣大顆文旦果粒，入口清新爽口，咬得到的真實果感，原價一瓶49元，即日起至9月30日，全家便利商店限定享有「第2件10元」、平均一瓶不到30元的6折優惠。9月18日至10月5日於MOMO購物平台購買冰鎮泡泡果茶滿499元，即贈品客洋芋片一罐，數量有限，送完為止。

銷量年年攀升的橄欖油，即日起至10月5日於momo平台推出電商獨家純橄欖油1L雙入禮盒即贈吉祥物泰吉購物袋與噴霧玄米油，全館單筆滿999元還可再獲贈49mo幣並登記抽梧堂仙草茶；9月30日前，PChome平台則祭出油品滿599送30P幣，橄欖油禮盒隨貨附贈限量泰吉購物袋，並加碼抽飛利浦迷你果汁機。全台家樂福通路也於9月24日至10月7日推出特級初榨橄欖油0.5L+純橄欖油1L的精選禮盒，獨家特價798元。

在馬酒高粱部分，即日起至9月30日於指定酒品專門店通路，購買嶼藏18年或東湧陳高同品項任2瓶，首推買大瓶贈同款小酒乙瓶，數量有限，送完為止。即日起至12月31日，7-ELEVEN與全家便利商店機台皆開放馬祖高粱嶼藏12年與18年預購。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】 超商通路開放馬祖酒廠嶼藏12年與18年預購。圖/泰山提供 泰山雙電商平台購買純橄欖油1L雙入禮盒享優惠。圖/泰山提供

