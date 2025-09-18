快訊

美食回憶殺！全台最後一間「跳舞香水」無預警熄燈 蜜糖吐司曾風靡一時

聯合新聞網／ 綜合報導
「跳舞香水」蜜糖吐司是店內招牌甜點。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
「跳舞香水」蜜糖吐司是店內招牌甜點。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

連鎖餐廳「跳舞香水」曾以「蜜糖吐司」風靡全台，在台灣下午茶市場佔有一席之地，是當時的人氣甜點，其與蜜糖吐司始祖「Dazzling Cafe」都是不少人的聚餐回憶，不過最近有網友發現跳舞香水位在板橋大遠百的分店已經悄悄無預警熄燈，感慨好吃的店家又少一家，引發一片回憶殺。

有網友在Threads上貼文表示，「中午來大遠百吃飯，樓上的跳舞香水居然倒了！」底下有人留言說，「跳舞香水居然倒了嗚嗚，我年輕的時候都在那邊約會的說，那個蜜糖吐司可以拿來發限動」、「居然！8月底去的時候還有耶」、「蛤？正想去吃」、「很久沒上樓逛了，沒想到改變這麼多」。

還有人指出，「上上個月才去吃，環境好，價錢小貴可以接受，但東西品質真的一般，沒以前好」、「百貨換櫃很正常」、「才打算下禮拜要去耶」、「也撐夠久了，有10幾年了」、「有點懷念」。

不過也有人認為「板橋大遠百上面的餐廳不怎麼好吃，餐廳數也很少，比中和的環球少很多」、「除了金色三麥，那邊的動線設計真的不會往裡面餐廳走」、「東西不好吃倒了很正常」。

事實上，跳舞香水屬於肯信國際餐飲，除了引發話題的蜜糖吐司外，鹹食類義大利麵、燉飯、沙拉等皆受到不少年輕人喜愛。肯信國際餐飲旗下知名品牌曾有鮨彩壽司、梅崎燒壽司，更代理源自東京的麻布茶房，但麻布茶房已於2020年收攤，其餘品牌也都熄燈，如今連最後一家跳舞香水也落幕。

而以「肯信國際餐飲」實際查詢人力銀行，公司介紹仍留著許多已倒掉的餐飲品牌分店地址，並無新品牌，工作機會則全數關閉無提供任何職缺，但以「肯信國際開發」查詢，公司職缺則有「潮台菜」品牌的徵才訊息，地點皆位於高雄，官網顯示的會安越南宮廷火鍋台北店也早已在二年前結束營業。

