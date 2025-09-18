全聯「香菜大軍」來了！香菜馬卡龍、水餃、貢丸香爆全場

「香菜大軍」正式進駐全聯！全聯宣布最新檔期以香菜為主題，從甜點、正餐到零食全面延伸，讓香菜控一次吃個過癮。本次最受矚目的單品為 We Sweet 破天荒推出的「香菜風味馬卡龍8入」，外殼酥脆、內餡綿密，一口咬下香菜清香直衝腦門，驚奇口感顛覆想像，特價49元即可入手。

不僅如此，美味堂同步祭出「香菜風味茶碗蒸195g/杯」，以清新香菜香氣融入柴魚高湯，搭配雞肉、玉米、魚板，口感滑嫩富層次，單杯售價35元，2杯特價59元，成為餐桌上另類新選擇。

冷凍櫃方面，龍鳳新口味「香菜豬肉水餃」正式登場，嚴選台灣豬肉搭配新鮮香菜，內餡多汁、餅皮Q彈，香氣濃郁，無論煮、煎或蒸都能展現獨特風味。產品規格為540克約30粒，9月25日前單包125元，2包優惠價199元，平均每包下殺至99.5元。另有「海瑞香菜豬肉貢丸240g」同步上架，強調肉質鮮嫩、風味清爽，每包158元，讓香菜滋味層層堆疊。

此外，被視為香菜旋風始祖的「多力多滋玉米片-香菜口味102g」亦推出促銷，至9月25日前單包售價40元，2包優惠76元。全聯表示，從下午茶甜點到正餐佳餚，本檔期香菜商品全面覆蓋，「沒有最香，只有更香」，勢必再掀消費話題。

