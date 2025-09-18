皮卡丘出沒！壽司郎3款「寶可夢週邊」集點帶回家 主題店限時登場
9月22日至10月20日期間，壽司郎攜手「寶可夢」，限時29天推出集點任務活動。活動期間消費滿額，就能獲得點數，集滿指定點數，就可兌換「寶可夢圓淺盤」、「寶可夢日式湯吞杯」、「寶可夢壓克力吊飾」等不同週邊商品，另外針對全台3間指定門市，還將化身主題門市，讓粉絲盡興打卡拍照。
本次壽司郎與寶可夢的合作以「集點任務制」展開，凡於活動期間內，至全台壽司郎店內單筆消費滿400元，即可獲得1點活動點數，滿800可得2點，依此類推。集滿指定點數並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可兌換不同的聯名週邊。集滿3點即可兌換「寶可夢壓克力吊飾」1個，款式共5款，包括有皮卡丘、胖丁、伊布等5個人氣角色，隨機出貨。全台43,000個。
集滿6點即可兌換「寶可夢日式湯吞杯」1個，杯身上可以看見許多寶可夢的可愛身影，全台限量30,000個，換完為止。集滿9點即可兌換「寶可夢圓淺盤2入」1組，包括有皮卡丘＋伊布、胖丁＋謎擬Q兩種款式，全台20,000組。除了點數可以自由搭配兌換之外，集滿9點的集點卡投入抽獎箱，即可獲得一次抽獎資格，有機會獲得寶可夢官方週邊。
活動期間包含壽司郎台北中華路店、壽司郎台中文心店及壽司郎高雄夢時代店，也將打造成寶可夢主題空間，將可看見豐富的寶可夢元素，陪伴粉絲一同用餐、拍照。
