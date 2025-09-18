《96分鐘》十天破5700萬！林柏宏化身暖男替觀眾拭淚

台灣年度最強災難電影《96分鐘》由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造。自5日上映以來掀起全台觀影熱潮，短短十天內全台票房正式突破5700萬大關，成為近期最受矚目的台灣電影。

林柏宏與宋芸樺首度搭檔飾演夫妻，危急時刻的真摯情感成功打動大批觀眾；姚以緹與蔡凡熙的姊弟手足情深互動，許多觀眾直呼「哭到面紙不夠用」。為感謝全台觀眾的熱情支持，《96分鐘》特地舉辦北中南「拭淚場」活動，主演群林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙親手發送特製的「96分鐘面紙」與民眾互動，再度引起打卡潮。

在週末三天的戲院活動，林柏宏化身暖男，貼心為幸運觀眾拭淚，更與觀眾自拍，為還沉浸在劇情中的觀眾帶來歡樂。宋芸樺則與「姊弟檔」姚以緹、蔡凡熙、導演洪子烜驚喜現身信義區影城天台，四人手舉《96分鐘》片名宣傳牌，對路過民眾推薦電影，宛如「打工仔」的趣味場面，吸引不少民眾拍照打卡。

《96分鐘》林柏宏與觀眾自拍互動。圖／華影國際提供

《96分鐘》由林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，透過災難的極限時刻，帶出親情、愛情與人性光輝，讓觀眾在感受緊張驚險的同時，也忍不住跟著角色的遭遇一同落淚。劇組也特別邀請TVBS主播葉佳蓉為片中新聞畫面配音，使災難現場更加生動。

監製鄒介中與導演洪子烜也表示感謝觀眾的大力支持，《96分鐘》不僅是台灣電影產業在題材與規模上的突破，更希望讓觀眾在娛樂之餘，也能思考人性選擇與面對危機時的勇氣。隨著票房突破5700萬，《96分鐘》持續在全台各地延燒，電影方也預告將舉辦驚喜活動，回饋一路支持電影的影迷。更多電影《96分鐘》相關資訊請洽 官方FB 、 官方IG 。

